Сногсшибательная блондинка из Техаса возбуждает сеть

Американская модель Ханна Фергюсон родилась в семье морского пехотинца в Техасе.

Красотка вошла в число новеньких моделей журнала Sports Illustrated Swimsuit в 2014 году.

Девушка работает бельевой модель, а в свободное время увлекается стрельбой и любит готовить.

Ханна стала популярной благодаря натуральным формам. Во времена "силиконовых красоток" — это большая редкость.

Ранее РИА Новости Украина рассказывали о российской фитнес-модели, победительнице чемпионата мира и абсолютной чемпионки России по фитнес-бикини.

Смотрите также: Молодость и бесстыдство: чем прелестна горячая подружка Ди Каприо