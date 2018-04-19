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    Экс-модель Playboy получила разрешение на рассказ о романе с Трампом

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    Карен Макдугал, утверждавшая, что у нее был роман с Трампом до избрания его президентом, обратилась в суд и потребовала признать недействительным обязательство о неразглашении, которое она дала в обмен на денежную компенсацию.
    Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Экс-модель журнала Playboy Карен Макдугал урегулировала спор с компанией American Media Inc., издающей таблоид National Enquirer, и теперь может открыто говорить о прошлых отношениях с нынешним президентом США Дональдом Трампом, пишет газета New York Times.

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    Ранее Макдугал, утверждавшая, что у нее был роман с Трампом до избрания его президентом, обратилась в суд и потребовала признать недействительным обязательство о неразглашении, которое она дала в обмен на денежную компенсацию. Предполагается, что таблоид National Enquirer, дружественный Трампу, заключил с Макдугал соглашение и заплатил ей около 150 тысяч долларов за молчание. В иске она утверждала, что издание нарушило закон о финансировании избирательной кампании, решив не публиковать купленный им материал об откровениях экс-модели.

    В соответствии с договоренностью, достигнутой в среду, Макдугал может оставить 150 тысяч долларов, при этом American Media Inc. имеет право на 75 тысяч от любой будущей прибыли от истории бывшей модели.

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    Напомним, ранее порноактриса Сторми Дэниелс сообщила, что вступала в интимную связь с Дональдом Трампом в 2006 году, после чего он обещал ей возможность участия в его шоу "Кандидат".

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