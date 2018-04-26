В Тернополе после прививки от дифтерии умер младенец

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. В Тернополе умер шестимесячный ребенок. Утром младенцу сделали прививку от дифтерии и столбняка, сообщил замдиректора Тернопольской городской детской коммунальной больницы Владимир Кучма в комментарии местному телеканалу ИНТБ.

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Ребенок в январе болел вирусной инфекцией и находился на стационарном лечении. После этого младенец был абсолютно здоров. В день прививки мама и врач, которая осматривала ребенка, зафиксировали, что он не болен.

Данных о том, что смерть вызвана анафилактическим шоком, то есть реакцией на прививку, нет, отметил врач.

По решению суда проведена судебно-медицинская экспертиза, ее результаты ожидаются в течение нескольких недель. Если заподозрят, что причиной смерти стала вакцина, ее запретят на время проверки.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины намерено урегулировать использование комбинированных вакцин для проведения вакцинации детям первого года жизни и отменить прививки, эффективность которых не была доказана.