Смерть мужчины в Одессе из-за пьяной бригады скорой помощи: подробности

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Одессе медики приехали на вызов в нетрезвом состоянии. Во вторник вечером, 16 января, правоохранители вызвали пьяному мужчине скорую помощь. Бригада приехала, но врачи не спешили оказывать мужчине помощь. Когда полицейские повторно обратились к врачам скорой, они отреагировали неадекватно.

Так, результаты проверки показали, что медики были нетрезвом состоянии, о чем сообщил советник начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. Он добавил, что мужчина, которому полицейские вызвали скорую, умер.

Подробнее о ситуации рассказал специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы из Одессы Александр Тарасенко.

Расскажите нам об этой истории подробнее. Как разворачивались события?

— Эта история произошла вчера вечером в районе железнодорожного вокзала. Одесские полицейские заметили мужчину, который был в полураздетом состоянии. Несмотря на снегопад, на довольно холодное время года, он ходил до пояса голый и бессвязно разговаривал, то есть, не мог произнести ни одной фразы нормально, чувствовал себя странно. Им показалось, что он был то ли пьян, то ли плохо себя чувствовал, они вызвали на место бригаду скорой помощи. Через 20 минут приехала на место бригада скорой помощи, полицейские к ним подошли, показали, где именно находится мужчина. Ему к тому моменту стало хуже.

Спустя еще 20 минут полицейские заметили, что медики не выходят из машины, то есть, никакой реакции с их стороны нет. В это время мужчина уже терял сознание, и патрульные делали ему реанимацию, искусственное дыхание, делали непрямой массаж сердца, но спасти его не удалось, то есть, он умер на месте. Тогда медики наконец-то по повторному требованию полицейских вышли из машины и уже констатировали смерть. Они забрали тело, мужчина был неживой, никак помочь они ему не могли и, по сути, помощь оказывали ему полицейские, а не медики. В этот момент патрульные заметили, что от доктора и от фельдшера исходит запах алкоголя. Они вызвали на место оперативно-следственную группу, которая провела обследование медиков. Оказалось, что они довольно нетрезвые, особенно фельдшер. В его крови обнаружилась довольно большая доза алкоголя. При этом водитель кареты скорой помощи оказался полностью трезв. После этого инцидента и доктора, и фельдшера забрали в Приморское отделение полиции, где на них составлен протокол по трем статьям административного кодекса. Все они будут пока что отстранены от работы до дальнейших разбирательств.

Комментировали эту ситуацию в учреждении, где работали медики?

— Сегодня буквально утром стало известно об этой истории. Сейчас журналисты ринулись к главе скорой помощи за комментарием, но пока что никакие комментарии он не дает. Возможно, будет создана специальная конференция по этому поводу. Отвечают, что пока что идет внутреннее расследование, выясняется, как так случилось, что медики оказались не просто нетрезвы, а настолько нетрезвы, что так отреагировали на человека, который умирал на их глазах. Они ему не оказали никакой помощи. Пока что комментариев нет, но их ожидают в ближайшее время, возможно, даже сегодня ближе к вечеру.

В Одессе были подобные истории? Или это первый случай пьяных медиков при исполнении?

— За последнее время таких историй не припомню. Честно говоря, слухи ходили, что медики могут быть нетрезвыми на вызовах, но таких вот случаев зафиксировано за последние несколько лет точно не было. Что патрульные, что милиция довольно уважительно относились к ребятам из скорой помощи и даже при наличии каких-то подозрений их не проверяли. Но тут случай был просто вопиющий: они стояли рядом, видя, как делают искусственное дыхание сотрудники полиции, как делают массаж сердца, но они даже не вышли из машины. Причем еще ругались, нецензурно выражались, курили как у себя в машине, так и в общественном месте и абсолютно не реагировали на замечания полицейских. Этот случай, действительно, вопиющий, и таких случаев я не припомню.

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Напомним, член правления Украинской ассоциации семейной медицины и Всеукраинского врачебного общества Константин Надутый, комментируя ситуацию, подчеркнул, что нерадивых врачей в Украине заменить просто некому.