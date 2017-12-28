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    Поезд протаранил скорую помощь во Львовской области

    (обновлено: )16910
    На железнодорожном переезде в Давыдове столкнулись автомобиль скорой помощи и поезд, который следовал по маршруту "Львов – Ходоров".
    Поезд и скорая помощь столкнулись во Львовской области
    Фото ГУНП во Львовской области

    КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Давыдове Львовской области 28 декабря произошло столкновение поезда и автомобиля скорой помощи, сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

    Авария произошла на железнодорожном переезде около 12:30. в момент столкновения в скорой помощи находилось четыре человека. Трое из них получили телесные повреждения, двое госпитализированы.

    Фото ГУНП во Львовской области
    Скорая помощь и поезд столкнулись во Львовской области

    В аварию попал дизельный поезд "Львов – Ходоров". После столкновения он продолжил движение по маршруту.

    На фото, опубликованных полицией, видно, что при ударе медицинский автомобиль развернул, машина сильно повреждена.

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    Патрульные полицейские уточняют обстоятельства ДТП, будет возбуждено уголовное производство.

    Напомним, утром 28 декабря в Николаеве поезд врезался в грузовой автомобиль "КамАЗ". Водитель грузовика решил проскочить перед составом.

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