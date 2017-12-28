Поезд протаранил скорую помощь во Львовской области

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Давыдове Львовской области 28 декабря произошло столкновение поезда и автомобиля скорой помощи, сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Авария произошла на железнодорожном переезде около 12:30. в момент столкновения в скорой помощи находилось четыре человека. Трое из них получили телесные повреждения, двое госпитализированы.

Фото ГУНП во Львовской области Скорая помощь и поезд столкнулись во Львовской области

В аварию попал дизельный поезд "Львов – Ходоров". После столкновения он продолжил движение по маршруту.

На фото, опубликованных полицией, видно, что при ударе медицинский автомобиль развернул, машина сильно повреждена.

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Патрульные полицейские уточняют обстоятельства ДТП, будет возбуждено уголовное производство.

Напомним, утром 28 декабря в Николаеве поезд врезался в грузовой автомобиль "КамАЗ". Водитель грузовика решил проскочить перед составом.