Поезд протаранил скорую помощь во Львовской области

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В Давыдове Львовской области 28 декабря произошло столкновение поезда и автомобиля скорой помощи, сообщает Главное управление Национальной полиции во Львовской области.
Авария произошла на железнодорожном переезде около 12:30. в момент столкновения в скорой помощи находилось четыре человека. Трое из них получили телесные повреждения, двое госпитализированы.
В аварию попал дизельный поезд "Львов – Ходоров". После столкновения он продолжил движение по маршруту.
На фото, опубликованных полицией, видно, что при ударе медицинский автомобиль развернул, машина сильно повреждена.
Смотрите также: Схватка мужчины и свиньи на крыше грузовика под Киевом взорвала сеть
Патрульные полицейские уточняют обстоятельства ДТП, будет возбуждено уголовное производство.
Напомним, утром 28 декабря в Николаеве поезд врезался в грузовой автомобиль "КамАЗ". Водитель грузовика решил проскочить перед составом.