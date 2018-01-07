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    Происшествия

    В центре Запорожья грузовик влетел в "скорую" с пациентом

    (обновлено: )93
    В автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot Boxer врезался грузовик МАН. Водитель, младшая медсестра, фельдшер и пациент получили телесные повреждения.
    ДТП в Запорожье
    061.ua

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. На центральном проспекте Запорожья в воскресенье столкнулись фура "АТБ" и машина скорой помощи, которая везла больного. Об этом сообщил глава профсоюза медиков Анатолий Сидоренко.

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    Как отмечается, медики в 1:35 везли пациента в больницу, когда грузовик поехал на красный свет, из-за чего автомобили столкнулись. Медики вызвали еще одну машину скорой помощи, чтобы госпитализировать больного. Серьезных травм у медиков и пациента не обнаружили.

    В автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot Boxer врезался грузовик МАН. Водитель, младшая медсестра, фельдшер и пациент получили телесные повреждения различной тяжести — их забрали в больницу.

    Напомним, во вторник вечером, 2 января, на повороте в село Белогородка под Киевом произошло крупное ДТП с участием судьи Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова. Служитель Фемиды оказался пьян и пытался скрыться с места ДТП на карете скорой помощи

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