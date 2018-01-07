В центре Запорожья грузовик влетел в "скорую" с пациентом

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. На центральном проспекте Запорожья в воскресенье столкнулись фура "АТБ" и машина скорой помощи, которая везла больного. Об этом сообщил глава профсоюза медиков Анатолий Сидоренко.

Как отмечается, медики в 1:35 везли пациента в больницу, когда грузовик поехал на красный свет, из-за чего автомобили столкнулись. Медики вызвали еще одну машину скорой помощи, чтобы госпитализировать больного. Серьезных травм у медиков и пациента не обнаружили.

В автомобиль скорой медицинской помощи Peugeot Boxer врезался грузовик МАН. Водитель, младшая медсестра, фельдшер и пациент получили телесные повреждения различной тяжести — их забрали в больницу.

Напомним, во вторник вечером, 2 января, на повороте в село Белогородка под Киевом произошло крупное ДТП с участием судьи Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова. Служитель Фемиды оказался пьян и пытался скрыться с места ДТП на карете скорой помощи