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29.12.201714:20
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    Общество

    В порту Одессы "гниют" 40 авто скорой помощи, присланных из Китая

    (обновлено: )9610
    Кареты скорой помощи не пропускает таможни из-за несоответствия стандарту Евро-5. Машины оборудованы медицинским оборудованием.
    Автомобиль скорой помощи, который Китай прислал в Украину в качестве гуманитарной помощи
    Фото "Сайт города Одессы"

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В порту Одессы оказались заблокированы 40 автомобилей скорой помощи, которые Китай передал в Украину в качестве гуманитарной помощи.

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    REUTERS Kim Kyung-Hoon
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    Таможня отказалась оформлять машины так как они не соответствуют стандарту Евро-5, который Украина обязана выполнять, так как подписала тот самый договор о Евроассоциации.

    "В одесском порту торчит более 40 китайских машин "скорой помощи", которые правительство КНР передало в дар Украине для организации неотложной помощи в сельской местности. Машины полностью укомплектованы кардиометрами, дефибриляторами, и прочим всем необходимым для оказания помощи оборудованием. Машины новые, исправные, но застряли в Одессе потому (формально), что не соответствуют стандарту Евро-5", — цитирует Сайт города Одессы слова журналиста Сергея Костежа.

    Ранее сообщалось, что в Одесском морском порту задержали два морских контейнера из ОАЭ, которые излучали радиоактивный фон. Груз предназначался для украинской компании.

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