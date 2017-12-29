В порту Одессы "гниют" 40 авто скорой помощи, присланных из Китая

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. В порту Одессы оказались заблокированы 40 автомобилей скорой помощи, которые Китай передал в Украину в качестве гуманитарной помощи.

Таможня отказалась оформлять машины так как они не соответствуют стандарту Евро-5, который Украина обязана выполнять, так как подписала тот самый договор о Евроассоциации.

"В одесском порту торчит более 40 китайских машин "скорой помощи", которые правительство КНР передало в дар Украине для организации неотложной помощи в сельской местности. Машины полностью укомплектованы кардиометрами, дефибриляторами, и прочим всем необходимым для оказания помощи оборудованием. Машины новые, исправные, но застряли в Одессе потому (формально), что не соответствуют стандарту Евро-5", — цитирует Сайт города Одессы слова журналиста Сергея Костежа.

Ранее сообщалось, что в Одесском морском порту задержали два морских контейнера из ОАЭ, которые излучали радиоактивный фон. Груз предназначался для украинской компании.