Скорая, перевозившая ребенка, попала в серьезное ДТП в Киеве

КИЕВ, 11 янв — РАИ Новости Украина. В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадали 5 человек. Прлисшествие произошло на ул. академика Глушкова в Голосеевском районе Киева, сообщает dtp.kiev.ua.

dtp.kiev.ua ДТП со скорой помощью в Киеве

"Скорая одной из частных фирм, перевозя ребенка, протаранила попутный Chevrolet, который решил развернуться в дырке отбойника", — говорится в сообщении.

dtp.kiev.ua ДТП со скорой помощью в Киеве

В результате столкновения пострадал весь экипаж кареты скорой помощи. Ребенка пересадили в другой автомобиль.

Ранее сообщалось о крупном ДТП в Киеве с участием рейсового автобуса, которое спровоцировали пьяные пешеходы.