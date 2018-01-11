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    Киев

    Скорая, перевозившая ребенка, попала в серьезное ДТП в Киеве

    (обновлено: )45
    В результате столкновения пострадал весь экипаж кареты скорой помощи. Предварительно, авария произошла по вине воителя автомобиля Chevrolet, решившего развернуться в неположенном месте.
    ДТП со скорой помощью в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 11 янв — РАИ Новости Украина. В результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи пострадали 5 человек. Прлисшествие произошло на ул. академика Глушкова в Голосеевском районе Киева, сообщает dtp.kiev.ua

    dtp.kiev.ua
    ДТП со скорой помощью в Киеве

    "Скорая одной из частных фирм, перевозя ребенка, протаранила попутный Chevrolet, который решил развернуться в дырке отбойника", — говорится в сообщении.

    dtp.kiev.ua
    ДТП со скорой помощью в Киеве

    В результате столкновения пострадал весь экипаж кареты скорой помощи. Ребенка пересадили в другой автомобиль.

    Ранее сообщалось о крупном ДТП в Киеве с участием рейсового автобуса, которое спровоцировали пьяные пешеходы. 

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