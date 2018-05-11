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    Иностранцев будут учить украинскому языку по-новому - Минобразования

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    Закон о языке: КСУ создал прецедент (34)

    (обновлено: )12421
    Министерство образования и науки Украины опубликовало проект Государственного стандарта по украинскому языку. Предполагается, что будет утвержден перечень требований для иностранцев для владения украинским на уровнях от от А1 до С2.
    Учебник украинского языка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украины. Министерство образования и науки Украины опубликовало проект Государственного стандарта по украинскому языку как иностранному.

    Стандарт разработан с целью единого подхода к новым учебным программам, создания современных учебников по украинскому языку как иностранному, подготовки словарей, открытия украиноязычных программ и языковых центров.

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    По данным пресс-службы министерства, Госстандарт унифицирует систему требований к владению украинским языком и содержит четкий перечень коммуникативных умений и навыков на каждом уровне (от А1 до С2), согласно с общеевропейскими рекомендациями языкового образования) по всем видам речевой деятельности (слушание, чтение, письмо, говорение).

    Ранее сообщалось, что Украинский центр оценивания качества образования проводит анкетирование школьников младших классов с целью узнать, в каких условиях проживают дети и из каких источников получают информацию для обучения.

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