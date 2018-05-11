Иностранцев будут учить украинскому языку по-новому - Минобразования

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КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украины. Министерство образования и науки Украины опубликовало проект Государственного стандарта по украинскому языку как иностранному.

Стандарт разработан с целью единого подхода к новым учебным программам, создания современных учебников по украинскому языку как иностранному, подготовки словарей, открытия украиноязычных программ и языковых центров.

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По данным пресс-службы министерства, Госстандарт унифицирует систему требований к владению украинским языком и содержит четкий перечень коммуникативных умений и навыков на каждом уровне (от А1 до С2), согласно с общеевропейскими рекомендациями языкового образования) по всем видам речевой деятельности (слушание, чтение, письмо, говорение).

Ранее сообщалось, что Украинский центр оценивания качества образования проводит анкетирование школьников младших классов с целью узнать, в каких условиях проживают дети и из каких источников получают информацию для обучения.

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