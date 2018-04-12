Николаевский облсовет отказался лишить русский язык спецстатуса

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КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Николаевский облсовет не смог в четверг отменить статус регионального для русского языка, сообщил в своем Twitter вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Украинское фото Стереть язык. Климкин хочет поменять кириллицу на латиницу

Решение о предоставлении русскому языку статуса регионального на территории Николаевской области было принято в 2012 году.

"Однако так называемый языковой закон уже потерял силу после решения КС (Конституционного суда Украины — ред). А статус региональных предоставлялся на основании этого закона. Надо принимать новый закон о языке!", — написал Кириленко в микроблоге.

Напомним, в феврале 2018 года Конституционный Суд во время принял решение касательно соответствия Конституции закона "О принципах государственной языковой политики" №5029-VI (так называемый закон "Кивалова-Колесниченко"). Закон был признан неконституционным.

Спустя сутки после этого Верховная Рада не приняла в первом чтении законопроект, который регулировал правила размещения рекламы в городах и запрещал использование русского языка в рекламе.

Справка

Принятие 3 июня 2012 года языкового закона "Кивалова-Колесниченко" стало одним из самых громких политических событий в стране. В законе "Кивалова-Колесниченко" говорится, что "каждый имеет право свободно определять язык, который считает родным, и выбирать язык общения, а также признавать себя двуязычным или многоязычным и изменять свои языковые предпочтения".

Cтатья 6 закона устанавливает, что государственным языком в Украине является украинский, который обязательно используется на всей территории страны во всех законодательных, исполнительных и судебных органах.

Языком судопроизводства остается украинский. Но суды, где это возможно без дополнительных издержек для сторон и с согласия сторон, могут применять региональные языки.

Что касается образования, то статья 20 гласит, что ВУЗы могут создавать отдельные группы, где можно вести обучение на региональных языках.