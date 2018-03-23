Министр образования Латвии поддержал перевод школ на латышский язык

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Министр образования Латвии Карлис Шадурскис удовлетворен тем, что Сейм поддержал в окончательном чтении полный перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения.

За полный перевод школ нацменьшинств на государственный язык обучения проголосовали большинство депутатов Сейма. Законопроект принят в третьем, окончательном чтении. Теперь его предстоит одобрить президенту. Глава государства может вернуть законопроект на доработку.

"Двухобщинное общество препятствует демократии, благосостоянию и развитию сильного государства. Чрезмерная толерантность и эмпатия были риском для латышского государства, и мы обязаны предпринять все усилия, чтобы это устранить", — заявил министр журналистам в четверг после голосования.

По словам министра, билингвальная модель образования, введенная в 2004 году, была переходным этапом на пути внедрения латышского языка в систему образования, обучение на одном языке прекратит раскол общества и даст детям возможность учиться и расти вместе. Как признался Шадурскис, начиная работу в правительстве, он не был уверен, что это удастся. "Я горжусь, что граница проходит не между коалицией и оппозицией, а между теми, кто хочет блага для Латвии, и другими", — заявил он.

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис ранее заявил, что переход школ на государственный язык обучения необходим, и если не решить этот вопрос сейчас, к нему все равно придется вернуться в будущем. Также Кучинскис подчеркнул, что в этой ситуации ни в коем случае нельзя говорить о дискриминации нацменьшинств, поскольку язык — это объединяющий элемент, однако политику государственного языка необходимо укреплять.

Смотрите также: В Риге несколько тысяч прошли маршем в защиту русских школ

Ранее кабмин Латвии принял поправки к закону об образовании и утвердил перевод обучения общеобразовательных школ нацменьшинств на латышский язык. Предполагается, что перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Проект поправок устанавливает, что дошкольное обучение является билингвальным и в начальной школе (1-6 классы) осуществляется по трем моделям билингвального обучения, на завершающем этапе основного образования (7-9 классы) 80% учебного процесса обеспечивается на государственном языке, в средней школе (10-12 классы) — только на латышском языке. Абсолютное большинство школ нацменьшинств — с русским языком обучения.

Читайте также — Родной язык в Украине: подавляющий украинский

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.