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    Глава налоговой службы Латвии найдена мертвой

    (обновлено: )48403
    В полиции Латвии сообщили, что по первоначальным данным, признаков насильственной смерти Илзе Цируле не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
    Полиция Латвии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 мар – РИА Новости Украина. Генеральный директор Службы госдоходов (СГД) Латвии Илзе Цируле найдена в субботу без признаков жизни, говорится в сообщении полиции республики.

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    "Тело Цируле было найдено в субботу утром, 10 марта, по ее месту жительства", — заявили в полиции. По первоначальным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

    Премьер Марис Кучинскис обсудил происшедшее с министром финансов Даной Рейзниеце-Озолой, они договорились назначить и.о. руководителя службы, сообщил пресс-секретарь премьера Андрей Вайварс. Глава правительства выразил соболезнования семье и друзьям Цируле. Соболезнования близким от имени всех работников выразила консультант СГД по общественным отношениям Алена Зандере.

    На должность гендиректора СГД Илзе Цируле выдвинула министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, официально она заняла этот пост 14 ноября 2016 года. Илзе Цируле было 53 года. Она была замужем, у нее остались двое детей.

    Ранее сообщалось, что главу банка Латвии Илмара Римшевича подозревают в коррупции.

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