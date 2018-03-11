Парламенты Литвы, Польши и Латвии выступили против "Северного потока-2"

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Обращение к главам парламентов европейских государств, касающееся газопровода "Северный поток-2", подписано в воскресенье в кабинете спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса, сообщает пресс-служба спикера литовского сейма.

"Главы парламентов Литвы, Латвии и Польши требуют от парламентов европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС", — говорится в сообщении.

По словам председателя литовского сейма, "газопровод "Северный поток-2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии – из России", цитирует пресс-служба Пранцкетиса.

Он утверждает также, что газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, "основанный на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину, направляя эти потоки через "Северный поток-2".

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток-2" опасен для Европы, особенно для балтийского региона.

Справка

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа.

Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.