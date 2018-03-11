наверх
11.03.201822:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    Парламенты Литвы, Польши и Латвии выступили против "Северного потока-2"

    (обновлено: )354011
    Обращение глав парламентов Литвы, Польши и Латвии подписано в воскресенье в кабинете спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса. "Северный поток-2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это - политический инструмент", - сказано в обращении.
    Северный поток - 2. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. Обращение к главам парламентов европейских государств, касающееся газопровода "Северный поток-2", подписано в воскресенье в кабинете спикера литовского парламента Виктораса Пранцкетиса, сообщает пресс-служба спикера литовского сейма.

    Флаги Украины и Польши
    Украинское фото
    "Северный поток-2": угрозы для Украины и... Польши

    "Главы парламентов Литвы, Латвии и Польши требуют от парламентов европейских государств активно вступить в дискуссию, от которой зависит сохранность прозрачного энергетического рынка ЕС", — говорится в сообщении.

    По словам председателя литовского сейма, "газопровод "Северный поток-2" представляется как коммерческий проект, но, несомненно, это — политический инструмент, направленный на зависимость ЕС от одного источника энергии – из России", цитирует пресс-служба Пранцкетиса.

    Он утверждает также, что газопровод "Северный поток-2" является геополитическим проектом, "основанный на политическом решении об отказе от транзита газа через Украину, направляя эти потоки через "Северный поток-2".

    Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что "Северный поток-2" опасен для Европы, особенно для балтийского региона.

    Справка

    Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Против реализации проекта выступает и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа.

    Единственным акционером Nord Stream 2 AG является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро. При этом участники проекта планируют 70% инвестиций покрыть за счет привлечения проектного финансирования. Общая стоимость проекта оценивается в 9,5 миллиарда евро.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Владимир Рубан в суде Киева
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе и арест
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Правоохранители Кривого Рога обнаружили порностудию с несовершеннолетними
    Криминальные войны в Украине