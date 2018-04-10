наверх
10.04.201814:46
Курсы валют НБУ
  • USD26.03- 0.04
  • EUR31.84- 0.12
Рубрики
Ещё
    Россия

    РФ рассчитывает, что ЮНЕСКО даст оценку ситуации с языками в Украине

    (обновлено: )9932
    Постпред России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов отметил, что Украина дискриминирует не только русский, но языки целого ряда стран.
    фото из открытых источников

    КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов рассчитывает, что организация даст объективную публичную оценку ситуации в Латвии и в Украине, где ущемляются права проживающих там национальностей учиться на родном языке.

    Протест Свободы под КСУ во время рассмотрения языкового закона
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Факт есть факт: о тотальном табуировании русского языка в Украине

    "В то время как здесь, в ЮНЕСКО, мы рассуждаем об идеях мира и ненасилия, инклюзивности и равном доступе к образованию для всех, в школах этих стран запрещают преподавание на языках других проживающих в них национальностей. При этом в Латвии ущемляются законные интересы более чем трети населения, а Киев дискриминирует не только русский, но языки целого ряда стран, представители которых находятся в этом зале", — сказал Кузнецов, выступая на заседании 204-й сессии исполнительного совета организации.

    "Рассчитываем, что эти действия получат со стороны ЮНЕСКО объективную публичную оценку", — подчеркнул он.

    Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

    В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

    В Украине закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дело Бубенчика поставит крест на американской визе Луценко — Рудяков
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Подтопление в Вилково
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Кандидат экономических наук, управляющий партнер консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий.
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Грузовик въехал в группу людей в Мюнстере на юге Германии
    Смертельный наезд грузовика на людей в Германии