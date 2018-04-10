РФ рассчитывает, что ЮНЕСКО даст оценку ситуации с языками в Украине

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КИЕВ, 10 апр – РИА Новости Украина. Постоянный представитель России в ЮНЕСКО Александр Кузнецов рассчитывает, что организация даст объективную публичную оценку ситуации в Латвии и в Украине, где ущемляются права проживающих там национальностей учиться на родном языке.

"В то время как здесь, в ЮНЕСКО, мы рассуждаем об идеях мира и ненасилия, инклюзивности и равном доступе к образованию для всех, в школах этих стран запрещают преподавание на языках других проживающих в них национальностей. При этом в Латвии ущемляются законные интересы более чем трети населения, а Киев дискриминирует не только русский, но языки целого ряда стран, представители которых находятся в этом зале", — сказал Кузнецов, выступая на заседании 204-й сессии исполнительного совета организации.

"Рассчитываем, что эти действия получат со стороны ЮНЕСКО объективную публичную оценку", — подчеркнул он.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон.

В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

В Украине закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября 2017 года. Он будет вводиться в действие поэтапно до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств в Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.