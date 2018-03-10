наверх
10.03.201810:44
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    ЮНЕСКО

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 49
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Французский багет
    Французы придумали, какой национальный продукт внести в список ЮНЕСКО
    08:44 14.01.2018
    255
    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французы должны сохранить совершенство багета и мастерство в его создании, и поэтому его следует включить в список всемирного наследия.
    Израильский флаг
    Израиль официально вышел из ЮНЕСКО
    11:24 30.12.2017
    229
    Решение Израиля должно вступить в силу 31 декабря 2018 года. Ранее правительство Израиля объявило,что страна начала процедуру по выходу из состава ЮНЕСКО.
    Крым. Архивное фото
    Власти Крыма ответили Украине по жалобе в ЮНЕСКО
    19:22 05.11.2017
    1229
    В Крыму отметили, что "те деньги и ресурсы, которые сегодня затрачиваются на восстановление памятника мирового значения, при Украине "дождаться было просто не от кого".
    Дональд Трамп
    О чем пишут в мире: "взрывное" заявление Трампа по Ирану, новое лицо ЮНЕСКО
    11:31 14.10.2017
    275
    Мировые СМИ обсуждают заявление Дональда Трампа по Ирану и реакцию на него лидеров мировых держав. Также на страницы зарубежных изданий попали отзывы на высказывание Филипа Хаммонда, назвавшего Евросоюз врагом.
    Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО
    Гендиректор ЮНЕСКО призвала не покидать организацию, а реформировать
    20:56 13.10.2017
    133
    Избранная гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле заявила, что в кризисное время нужно как никогда быть вовлечёнными в ЮНЕСКО, поддерживать ее, обдумывать, как бы ее реформировать, но не выходить.
    Американский флаг развевается у штаб-квартиры Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже
    США объявили о выходе из ЮНЕСКО: последствия
    19:12 13.10.2017
    14187
    Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила "глубокое сожаление" в связи с решением США. Она добавила, что решение США представляет собой утрату для принципа многосторонних отношений и для ООН.
    Делегаты в зале на пленарном заседании сессии ПАСЕ. Архивное фото
    Хроника 12 октября: резолюция ПАСЕ по Украине, США покидает ЮНЕСКО
    09:17 13.10.2017
    526Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Накануне в Раде разработали закон об автомобилях на еврономерах, США объявили о выходе из ЮНЕСКО, СБУ предупредила о новой кибератаке, а нардепа Чумака в Черновцах после "яичной атаки" облили кефиром.
    Израильский флаг
    Вслед за США из ЮНЕСКО собирается выходить Израиль
    21:21 12.10.2017
    281
    Нетаньяху приветствовал решение президента Дональда Трампа о выходе США из ЮНЕСКО, назвав его "смелым и высокоморальным". По его мнению, "ЮНЕСКО превратилась в театр абсурда".
    Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО
    США приняли решение выйти из ЮНЕСКО
    16:24 12.10.2017
    797
    В госдепе сообщили, что США приняли решение выйти из ЮНЕСКО, а также о намерении учредить постоянную наблюдательную миссию при ЮНЕСКО.
    Застройки у Софии Киевской
    Эксперт: Скандальную застройку в центре Киева может остановить только Рада
    15:40 04.07.2017
    368
    Сокоординатор Совета по урбанистике Киева Григорий Мельничук отметил, что остановить строительство в буферной зоне Киево-Печерской Лавры и Софии Киевской городской власти не под силу.
    Заповедник София Киевская
    Комитет ЮНЕСКО оценит застройку исторического центра Киева
    13:43 03.07.2017
    113
    Активисты расскажут членам комитета ЮНЕСКО о состоянии дел с застройками вокруг Киево-Печерской лавры и Софии Киевской, а также об уничтожении исторического центра Киева вследствие застроек.
    Венеция, Италия
    Власти Венеции задумались об ограничении числа туристов
    03:20 28.04.2017
    190
    В скором времени в ряде стратегических пунктов, через которые в город прибывает основной туристический поток, могут появьться автоматические счетчики.
    Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО
    Более 50 объектов мирового культурного наследия в опасности – ЮНЕСКО
    16:35 02.12.2016
    67
    Находящиеся в списке ЮНЕСКО объекты разделены на две категории – существование непосредственной угрозы и потенциальной угрозы, которая негативно может сказаться на культурной ценности объекта.
    Скриншот с видео
    Казацкие песни включили в список культурного наследия ЮНЕСКО
    12:46 30.11.2016
    78
    В Министерстве культуры напомнили, что исследование элемента "Казацкие песни Днепропетровщины" началось в 2014 году, после чего были проведены инвентаризационные работы в 13 населенных пунктах региона.
    Герман Макаренко
    Дирижеру Национальной оперы Украины присвоят звание "Артист ЮНЕСКО во имя мира"
    20:59 19.11.2016
    81
    Согласно информации, дирижер Национальной оперы Украины Герман Макаренко стал первым украинским артистом, которому ЮНЕСКО присвоило такой высокий статус.
    Логотип ООН на здании штаб-квартиры в Нью-Йорке. Архивное фото
    ООН и ЮНЕСКО будут помогать в подготовке Всемирного фестиваля молодежи 2017
    01:09 17.11.2016
    55
    Участие в подготовке фестиваля смогут принять такие международные партнеры, как ООН, ЮНЕСКО, институты БРИКС, СНГ. Со всеми организациями сейчас ведутся переговоры.
    Министр культуры Украины Евгений Нищук
    Нищук: ЮНЕСКО рассмотрит внесение казачьих песен в список культурного наследия
    20:18 05.11.2016
    202
    Согласно информации министра культуры Евгения Нищука, на сессии в Аддис-Абебе в Эфиопии в ноябре будет рассматриваться вопрос включения казачьих песен в наследие ЮНЕСКО.
    Конференция ЮНЕСКО, архивное фото
    Израиль ограничивает сотрудничество с ЮНЕСКО из-за резолюции по Иерусалиму
    06:05 15.10.2016
    115
    Израиль приостанавливает сотрудничество с ЮНЕСКО из-за резолюции, в которой содержится критика за "акты агрессии и незаконные меры, препятствующие свободному отправлению религиозного культа и доступу мусульман в мечеть Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф".
    Феодосия
    Власти Феодосии просят ЮНЕСКО признать Всемирным наследием Генуэзскую крепость
    02:19 16.08.2016
    181Найдется все: обыски в офисах IT-компаний
    По мнению главы городской администрации Феодосии Станислава Крысина, Генуэзская крепость и фрески знаменитого иконописца Феофана Грека, подпадают под критерии и заслуживают получить статус памятников мирового культурного наследия.
    Киево-Печерская лавра
    София Киевская и Лавра остались в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО
    16:23 14.07.2016
    150
    Заместитель председателя КГГА Алексей Резников заявил, что по поводу Лавры и Софии Киевской было очень горячее обсуждение: "Остро стоял вопрос о внесении Софии Киевской и Лавры в перечень объектов, которые под угрозой".
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны

    Организации