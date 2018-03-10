Мировые СМИ обсуждают заявление Дональда Трампа по Ирану и реакцию на него лидеров мировых держав. Также на страницы зарубежных изданий попали отзывы на высказывание Филипа Хаммонда, назвавшего Евросоюз врагом.
В Министерстве культуры напомнили, что исследование элемента "Казацкие песни Днепропетровщины" началось в 2014 году, после чего были проведены инвентаризационные работы в 13 населенных пунктах региона.
Израиль приостанавливает сотрудничество с ЮНЕСКО из-за резолюции, в которой содержится критика за "акты агрессии и незаконные меры, препятствующие свободному отправлению религиозного культа и доступу мусульман в мечеть Аль-Акса/Аль-Харам аш-Шариф".
По мнению главы городской администрации Феодосии Станислава Крысина, Генуэзская крепость и фрески знаменитого иконописца Феофана Грека, подпадают под критерии и заслуживают получить статус памятников мирового культурного наследия.
Заместитель председателя КГГА Алексей Резников заявил, что по поводу Лавры и Софии Киевской было очень горячее обсуждение: "Остро стоял вопрос о внесении Софии Киевской и Лавры в перечень объектов, которые под угрозой".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".