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    Андреа Роккелли

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Паспорт убитого в Украине итальянского журналиста Андреа Роккелли
    La Repubblica о гибели итальянского фотографа на Донбассе
    17:44 03.07.2017
    778Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    В Италии по подозрению в причастности к гибели на Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли задержали украинского бойца АТО Виталия Маркива, пишут мировые СМИ, публикуя подробностях самого убийства фотографа.
    Журналист Андреа Роккелли
    Украина обещает довести до конца расследование гибели итальянского журналиста
    10:59 06.05.2015
    87Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Климкин заявил, что Киев намерен довести до конца расследование дела о гибели итальянского журналиста в Донбассе.
    Глава МИД Украины Павел Климкин
    Климкин сообщит семье погибшего фотографа из Италии итоги расследования
    14:48 08.07.2014
    137Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал, что во время своего следующего визита в Италию встретится с семьей погибшего под Славянском итальянского фотографа Андреа Роккелли и сообщит о результатах расследования его гибели.
    Журналист Андреа Роккелли
    Результаты по делу Роккелли появятся через несколько месяцев - Италия
    20:03 23.06.2014
    42Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Первые результаты расследования причин гибели в конце мая под Славянском итальянского фотографа Андреа Роккелли могут появиться в ближайшие несколько месяцев, заявила глава МИД Италии Федерика Могерини.
    Журналист Андреа Роккелли
    Италия потребовала разъяснений по расследованию гибели Роккелли
    09:56 22.06.2014
    207Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Италия потребовала разъяснений от Украины по ходу следствия, относительно гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли, заявила глава МИД Федерика Могерини по итогам визита в субботу в "лабораторию Cesura", где работал Роккелли.
    Журналисты на востоке Украины. Архивное фото
    "Репортеры без границ": с начала года в Украине погибли 5 работников СМИ
    06:53 19.06.2014
    176Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Пятеро работников СМИ погибли в Украине с начала года при выполнении своей работы, сказал глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии неправительственной организации "Репортеры без границ" Йоханн Бир.
    Конференция ЮНЕСКО, архивное фото
    ЮНЕСКО обеспокоена гибелью в Украине итальянского журналиста
    20:54 05.06.2014
    96Спецоперация на востоке Украины
    Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила глубокую обеспокоенность фактом гибели в Донецкой области итальянского журналиста Андреа Рокелли и его российского переводчика Андрея Миронова.
    Журналист Андреа Роккелли
    Итальянский фотограф, погибший в Украине, похоронен в Павии - СМИ
    00:05 31.05.2014
    52Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Убитый под Славянском 30-летний итальянский фоторепортер Андреа Роккелли похоронен в родном городе Павия в итальянском регионе Ломбардия, на севере Италии, передают местные СМИ.
    Журналист Андреа Роккелли
    Международная федерация журналистов призвала найти убийц Роккелли
    16:49 27.05.2014
    54Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов призывают власти Украины провести детальное расследование обстоятельств убийства Андреа Роккелли и Андрея Миронова на востоке Украины.
    Глава МИД РФ Сергей Лавров
    Лавров надеется на оперативное расследование гибели Роккелли в Украине
    16:34 27.05.2014
    12Спецоперация на востоке Украины
    Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что меры по расследованию гибели итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова на юго-востоке Украины будут приняты максимально оперативно.
    Журналист Андреа Роккелли
    Источник: тело погибшего итальянского журналиста вывезли в Харьков
    15:11 27.05.2014
    18Спецоперация на востоке Украины
    Тело итальянского журналиста Андреа Рокелли, погибшего при обстреле в Славянске, вывезли в Харьков, сообщил РИА Новости во вторник сотрудник городского морга.
    Журналист Андреа Роккелли
    Итальянский журналист, скорее всего, получил осколочное ранение
    14:36 27.05.2014
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    Итальянский фотожурналист Андреа Роккелли, который погиб в Славянске Донецкой области, по предварительной информации, получил осколочное ранение от разорвавшейся мины.
    Президент России Владимир Путин
    Путин премьеру Италии: нужно прекратить операцию на востоке Украины
    13:05 27.05.2014
    23Спецоперация на востоке Украины
    Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Маттео Ренци обсудил ситуацию в Украине: были выражены соболезнования в связи с гибелью в Украине итальянского журналиста и сопровождавшего его гражданина РФ.
    Сотрудники милиции Украины
    Правоохранители не смогли осмотреть место гибели фотографа из Италии
    22:56 25.05.2014
    6Спецоперация на востоке Украины
    Начальник главного управления Генпрокуратуры Украины Николай Гошовский заявил, что сотрудники правоохранительных органов до сих пор не смогли осмотреть место гибели итальянского фотографа под Славянском.
    журналист Андреа Роккелли
    МВД подтверждает гибель итальянского журналиста
    13:59 25.05.2014
    52Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Министерство внутренних дел подтверждает гибель итальянского журналиста в Донецкой области, судьба его коллег неизвестна, сообщил на брифинге в воскресенье советник главы МВД Станислав Речинский.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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