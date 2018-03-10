В Италии по подозрению в причастности к гибели на Донбассе итальянского фоторепортера Андреа Роккелли задержали украинского бойца АТО Виталия Маркива, пишут мировые СМИ, публикуя подробностях самого убийства фотографа.
Глава МИД Украины Павел Климкин пообещал, что во время своего следующего визита в Италию встретится с семьей погибшего под Славянском итальянского фотографа Андреа Роккелли и сообщит о результатах расследования его гибели.
Первые результаты расследования причин гибели в конце мая под Славянском итальянского фотографа Андреа Роккелли могут появиться в ближайшие несколько месяцев, заявила глава МИД Италии Федерика Могерини.
Италия потребовала разъяснений от Украины по ходу следствия, относительно гибели итальянского фотографа Андреа Роккелли, заявила глава МИД Федерика Могерини по итогам визита в субботу в "лабораторию Cesura", где работал Роккелли.
Пятеро работников СМИ погибли в Украине с начала года при выполнении своей работы, сказал глава бюро по Восточной Европе и Центральной Азии неправительственной организации "Репортеры без границ" Йоханн Бир.
Международная федерация журналистов и Европейская федерация журналистов призывают власти Украины провести детальное расследование обстоятельств убийства Андреа Роккелли и Андрея Миронова на востоке Украины.
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что меры по расследованию гибели итальянского фотожурналиста Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова на юго-востоке Украины будут приняты максимально оперативно.
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с премьером Италии Маттео Ренци обсудил ситуацию в Украине: были выражены соболезнования в связи с гибелью в Украине итальянского журналиста и сопровождавшего его гражданина РФ.
Начальник главного управления Генпрокуратуры Украины Николай Гошовский заявил, что сотрудники правоохранительных органов до сих пор не смогли осмотреть место гибели итальянского фотографа под Славянском.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".