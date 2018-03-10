наверх
10.03.201811:27
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    гибель

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Ситуация в Луганске. Архивное фото
    Не менее трех человек погибли в ходе боя под Луганском
    10:04 02.06.2014
    32Боестолкновения в Луганской области
    По меньшей мере три человека погибли в результате боя между ополченцами и украинскими пограничниками под Луганском в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.
    Народная артистка РСФСР Людмила Макарова.
    Легендарная артистка Людмила Макарова скончалась в Петербурге
    11:30 30.05.2014
    732
    Легендарная советская артистка Людмила Макарова скончалась на 93 году жизни в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Большого драматического театра имени Товстоногова.
    Ситуация в Славянске
    Ополчение: 2 жителя Славянска погибли при обстреле города артиллерией
    23:02 27.05.2014
    26Спецоперация на востоке Украины
    Два мирных жителя Славянска погибли при обстреле города гаубицами украинской армии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "народного мэра" Вячеслава Пономарева. Руководство ополченцев сообщило о двух раненых в своих рядах.
    Журналист Андреа Роккелли
    Источник: тело погибшего итальянского журналиста вывезли в Харьков
    15:11 27.05.2014
    18Спецоперация на востоке Украины
    Тело итальянского журналиста Андреа Рокелли, погибшего при обстреле в Славянске, вывезли в Харьков, сообщил РИА Новости во вторник сотрудник городского морга.
    Журналист Андреа Роккелли
    Итальянский журналист, скорее всего, получил осколочное ранение
    14:36 27.05.2014
    21
    Итальянский фотожурналист Андреа Роккелли, который погиб в Славянске Донецкой области, по предварительной информации, получил осколочное ранение от разорвавшейся мины.
    Новая газета
    "Новая газета" просит помочь вернуть тело погибшего переводчика
    17:50 26.05.2014
    19Спецоперация на востоке Украины
    "Новая газета" направила в МИД России запрос с просьбой помочь вывести тело журналиста, переводчика Андрея Миронова, погибшего под Славянском, в Россию, сообщил РИА Новости главный редактор издания Дмитрий Муратов.
    журналист Андреа Роккелли
    Минобороны подтвердило гибель фоторепортера из Италии и переводчика
    16:42 25.05.2014
    20Спецоперация на востоке Украины
    Переводчик, работавший с погибшим итальянским журналистом Андреа Роккелли, также погиб, сообщил начальник главного управления Минобороны Украины по работе с личным составом Александр Розмазнин.
    Страны мира. Италия
    Наполитано выразил скорбь в связи с убийством итальянского журналиста
    14:06 25.05.2014
    14Спецоперация на востоке Украины
    Президент Италии Джорджо Наполитано выразил глубокую скорбь в связи с убийством под Славянском фоторепортера Андреа Роккелли, о смерти которого проинформировали в воскресенье итальянский МИД украинские власти.
    журналист Андреа Роккелли
    МВД подтверждает гибель итальянского журналиста
    13:59 25.05.2014
    52Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Министерство внутренних дел подтверждает гибель итальянского журналиста в Донецкой области, судьба его коллег неизвестна, сообщил на брифинге в воскресенье советник главы МВД Станислав Речинский.
    журналист Андреа Роккелли
    МИД пока не может подтвердить гибель фоторепортера из Италии
    13:43 25.05.2014
    16Спецоперация на востоке Украины
    МИД не получил от правоохранителей информацию, подтверждающую или опровергающую убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли, сообщает агентство УНН со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Андрея Олефирова.
    Украинские военные
    МВД заявило о гибели одного военного и ранении двоих в Славянске
    12:10 25.05.2014
    12Восстановление Славянска
    Один военнослужащий погиб, еще двое ранены в субботу в результате нападения на личный состав подразделения Нацгвардии в Славянске.
    Эмблема ЦРУ США
    ЦРУ отрицает гибель своих сотрудников на востоке Украины
    09:14 18.05.2014
    9Спецоперация на востоке Украины
    Официальный представитель ЦРУ отрицает сообщения о гибели сотрудников ведомства в ходе противостояния киевских властей и местных ополченцев на востоке Украины.
    Шахтеры
    Главы ЕС и ЕК соболезнуют в связи с гибелью шахтеров в Турции
    16:22 14.05.2014
    15
    Председатель Евросовета Херман ван Ромпей и председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу выразили соболезнования в связи с гибелью шахтеров при аварии в Турции.
    Cessna 207
    Французский турист погиб в результате аварии самолета в США
    18:53 11.05.2014
    13
    Один человек погиб и еще один получил увечья в результате аварии легкомоторного самолета на севере американского штата Аризона, сообщает в субботу агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию.
    Беспорядки в Венесуэле
    Полицейский убит во время протестов в столице Венесуэлы
    07:10 09.05.2014
    7
    Сотрудник полиции погиб в четверг во время разгона акции протеста в одном из районов столицы Венесуэлы Каракаса, сообщил заместитель директора полиции страны Эдуардо Контрерас.
    Водопровод. Архивное фото
    Весь посев риса погиб в Крыму из-за нехватки воды
    19:40 05.05.2014
    55Присоединение Крыма к РФ
    Весь посев риса погиб в Крыму из-за нехватки воды для полива, неутешительные прогнозы по урожаю сои и кукурузы, сообщил министр сельского хозяйства Крыма Николай Полюшкин в понедельник журналистам.
    Биплан
    Пилот биплана погиб, исполняя трюк во время авиашоу на базе ВВС США
    11:25 05.05.2014
    13
    Самолет Boeing-Stearman разбился во время авиашоу на базе ВВС в американском штате Калифорния, пилот погиб, сообщает в понедельник телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
    Ситуация в Одессе. 2 мая 2014
    В Одессе умер депутат Маркин, раненный во время столкновений
    11:37 03.05.2014
    55Столкновения в Одессе
    Депутат Одесского областного совета Вячеслав Маркин от фракции Партии регионов, который получил ранение во время столкновений в Одессе, скончался в больнице.
    Шурин принца Чарльза скончался после тяжелой травмы в Нью-Йорке - СМИ
    22:32 23.04.2014
    29
    Брат супруги принца Уэльского Чарльза скончался в Нью-Йорке в результате серьезной травмы головы, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Кларенс-хауса, официальной резиденции принца Уэльского.
    Ситуация в Мали. Архивное фото
    Боевики в Мали сообщили о гибели французского заложника
    07:52 23.04.2014
    11
    Боевики одной из малийских ячеек террористической организации "Аль-Каида" в странах исламского Магриба" заявили о гибели гражданина Франции Жилберту Родригеса Леала.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны