Два мирных жителя Славянска погибли при обстреле города гаубицами украинской армии, сообщил РИА Новости пресс-секретарь "народного мэра" Вячеслава Пономарева. Руководство ополченцев сообщило о двух раненых в своих рядах.
"Новая газета" направила в МИД России запрос с просьбой помочь вывести тело журналиста, переводчика Андрея Миронова, погибшего под Славянском, в Россию, сообщил РИА Новости главный редактор издания Дмитрий Муратов.
Президент Италии Джорджо Наполитано выразил глубокую скорбь в связи с убийством под Славянском фоторепортера Андреа Роккелли, о смерти которого проинформировали в воскресенье итальянский МИД украинские власти.
МИД не получил от правоохранителей информацию, подтверждающую или опровергающую убийство итальянского журналиста Андреа Роккелли, сообщает агентство УНН со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Андрея Олефирова.
Самолет Boeing-Stearman разбился во время авиашоу на базе ВВС в американском штате Калифорния, пилот погиб, сообщает в понедельник телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации США (FAA).
Брат супруги принца Уэльского Чарльза скончался в Нью-Йорке в результате серьезной травмы головы, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на заявление Кларенс-хауса, официальной резиденции принца Уэльского.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".