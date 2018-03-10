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    Освобождение (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Тюрьма. Архивное фото
    Минюст намерен добиваться освобождения осужденных из тюрем Крыма
    14:00 02.06.2014
    133Присоединение Крыма к РФ
    Украина намерена через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) добиваться освобождения осужденных украинских граждан, находящихся в пенитенциарных учреждениях Крыма и подпадающих под действие закона об амнистии.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    ОБСЕ не подтверждает факта освобождения наблюдателей в Северодонецке
    15:42 30.05.2014
    17Протесты и захват зданий на юго-востоке Украины
    ОБСЕ не подтверждает сообщений об освобождении наблюдателей в Украине, задержанных накануне в Северодонецке, сообщили РИА новости в пресс-службе организации.
    Автомобиль наблюдателей ОБСЕ. Архивное фото
    Пропавшие в Украине наблюдатели ОБСЕ освобождены - СМИ
    06:01 29.05.2014
    11Спецоперация на востоке Украины
    МИД Италии сообщил об освобождении группы наблюдателей ОБСЕ, контакт с которой был потерян в среду в районе Донецка, передает телеканал Rai News 24.
    Ситуация в Славянске
    Ополченцы освободили и.о. начальника горотдела милиции Славянска - СМИ
    16:55 26.05.2014
    15Восстановление Славянска
    Исполняющий обязанности начальника Славянского горотдела управления МВД по Донецкой области подполковник Александр Давыденко освобожден, сообщает в понедельник донецкое интернет-издание "Остров", ссылаясь на родственников милиционера.
    Пакистан
    Пакистан освободит более 150 заключенных из Индии
    10:34 26.05.2014
    10
    Премьер-министр Пакистана Наваз Шариф распорядился освободить 151 рыбака из Индии в преддверии исторического визита в Нью-Дели, передает корпорация Би-би-си со ссылкой на заявление офиса премьера.
    Акция в поддержку задержанных в Украине журналистов СМИ РФ
    ОБСЕ и Красный крест хотят помочь освободить журналистов LifeNews
    14:00 23.05.2014
    17Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    ОБСЕ предпринимает усилия, чтобы встретиться с задержанными журналистами LifeNews, Красный крест также присоединился к решению вопроса их освобождения, заявили РИА Новости представители двух этих организаций.
    Рассмотрение дела о подготовке покушения на В.Путина
    Дело о подготовке покушения на Путина могут пересмотреть - СМИ
    06:39 23.05.2014
    107
    Результаты расследования дела в отношении Адама Осмаева, обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Путина, могут быть пересмотрены, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на адвоката Осмаева Ольгу Черток.
    Здание Совета Европы в Страсбурге
    Комиссар Совета Европы требует освободить задержанных журналистов
    11:37 22.05.2014
    13Спецоперация на востоке Украины
    Комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Муйжниекс обеспокоен ситуацией с нападениями на журналистов в Украине и требует их немедленного освобождения.
    Журналист из Великобритании Грэм Филлипс. Архивное фото
    СБУ передала консулу Великобритании стрингера телеканала RT Филлипса
    09:52 22.05.2014
    9Спецоперация на востоке Украины
    Служба безопасности Украины передала стрингера телеканала RT Грэма Филлипса консулу Великобритании, сообщила РИА Новости в четверг руководитель пресс-службы СБУ Марина Остапенко.
    Сергей Миронов
    В Госдуму РФ внесен проект требования освободить журналистов LifeNews
    09:11 21.05.2014
    3Отношения Украины и России
    В Госдуму РФ внесен проект заявления с требованием освободить журналистов LifeNews, оно подписано руководителями всех четырех думских фракций и спикером ГД Сергеем Нарышкиным, сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
    Арсен Аваков
    Аваков: Болотова смогли отбить у пограничников благодаря предательству
    17:32 17.05.2014
    98Спецоперация на востоке Украины
    Глава МВД Арсен Аваков считает, что задержанного пограничниками так называемого "народного губернатора" самопровозглашенной "Луганской народной республики" смогли освободить в результате "предательства".
    Ситуация в Сирии
    Освобождены пять сотрудников "Врачей без границ", похищенных в Сирии
    23:52 15.05.2014
    12Вооруженный конфликт в Сирии.
    Пять сотрудников международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF), похищенных в начале года в Сирии, освобождены.
    Крым. Керчь
    Порты Крыма планируется освободить от таможенных пошлин и налогов
    18:34 10.05.2014
    15Присоединение Крыма к РФ
    Крымским портам в рамках режима особой экономической зоны планируется предоставить льготный режим, который предусматривает полную или частичную отмену таможенных пошлин и налогов при ввозе и вывозе товаров.
    Ситуации в Киеве
    Задержанные в Донецке волонтеры Красного креста отпущены
    09:58 10.05.2014
    15Спецоперация на востоке Украины
    Волонтеры организации Красный крест уже отпущены сторонниками федерализации в Донецке, заявили РИА Новости в субботу в представительстве Красного креста Украины.
    Ситуация в Славянске
    Освобожденный Губарев находится в штабе самообороны Славянска
    17:34 07.05.2014
    29Восстановление Славянска
    "Народный губернатор" Донецка Павел Губарев находится в штабе самообороны Славянска, передает корреспондент РИА Новости.
    Народный губернатор Донецкой области Павел Губарев
    СМИ: "народный губернатор" Донецкой области Губарев освобожден
    16:29 07.05.2014
    17Спецоперация на востоке Украины
    "Народный губернатор" Донецкой области Павел Губарев освобожден, сообщает телеканал "Россия 24". Губарев был освобожден в обмен на сотрудника Службы безопасности Украины.
    Одесситы добились освобождения активистов
    Одесситы добились освобождения активистов 
    13:01 05.05.2014
    62Столкновения в Одессе
    Милиция в воскресенье, 4 мая, освободила 67 человек, которые были задержаны во время столкновений в Одессе в пятницу.
    Митингующие требуют освободить задержанных после столкновений в Одессе
    Решение освободить 67 задержанных в Одессе принято без прокуратуры
    09:32 05.05.2014
    15Столкновения в Одессе
    Прокуратура Одесской области заявила о том, что решение об освобождении из здания городской милиции 67 задержанных после беспорядков в Одессе принималось без участия прокуратуры, вопреки заявлению, опубликованному на сайте ГУМВД региона.
    Автомобиль ОБСЕ в Славянске
    МИД РФ: наблюдателей ОБСЕ отпустили, несмотря на атаку на Славянск
    17:57 03.05.2014
    32Восстановление Славянска
    Силы самообороны Славянска освободили наблюдателей ОБСЕ несмотря на то, что киевские власти начали немотивированную атаку на город и пошли на эскалацию внутриукраинского кризиса, заявили в МИД РФ.
    Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус
    Глава МИД Франции приветствует освобождение наблюдателей ОБСЕ
    15:04 03.05.2014
    3Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    Глава МИД Франции Лоран Фабиус приветствует освобождение наблюдателей ОБСЕ в Украине.
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