Украина намерена через Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) добиваться освобождения осужденных украинских граждан, находящихся в пенитенциарных учреждениях Крыма и подпадающих под действие закона об амнистии.
Исполняющий обязанности начальника Славянского горотдела управления МВД по Донецкой области подполковник Александр Давыденко освобожден, сообщает в понедельник донецкое интернет-издание "Остров", ссылаясь на родственников милиционера.
ОБСЕ предпринимает усилия, чтобы встретиться с задержанными журналистами LifeNews, Красный крест также присоединился к решению вопроса их освобождения, заявили РИА Новости представители двух этих организаций.
Результаты расследования дела в отношении Адама Осмаева, обвиняемого в подготовке покушения на Владимира Путина, могут быть пересмотрены, пишет в пятницу газета "Известия" со ссылкой на адвоката Осмаева Ольгу Черток.
В Госдуму РФ внесен проект заявления с требованием освободить журналистов LifeNews, оно подписано руководителями всех четырех думских фракций и спикером ГД Сергеем Нарышкиным, сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.
Глава МВД Арсен Аваков считает, что задержанного пограничниками так называемого "народного губернатора" самопровозглашенной "Луганской народной республики" смогли освободить в результате "предательства".
Крымским портам в рамках режима особой экономической зоны планируется предоставить льготный режим, который предусматривает полную или частичную отмену таможенных пошлин и налогов при ввозе и вывозе товаров.
Прокуратура Одесской области заявила о том, что решение об освобождении из здания городской милиции 67 задержанных после беспорядков в Одессе принималось без участия прокуратуры, вопреки заявлению, опубликованному на сайте ГУМВД региона.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".