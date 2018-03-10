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    Эрнесто "Че" Гевара

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Эрнесто Че Гевара
    Вечный революционер, товарищ Че
    14:54 19.10.2017
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    По иронии, растиражированный образ команданте Че как "революционера на все времена и случаи жизни" попал в самую точку хода мысли самого Че Гевары. Для него революция, протест, обновление – это не органика.
    Эрнесто Че Гевара
    Че Геваре после смерти хотели отрубить голову - экс-агент ЦРУ
    01:59 15.08.2015
    191
    Кубинскому революционеру Эрнесто Че Геваре, который был пойман в Боливии агентами ЦРУ, после расстрела хотели отрубить голову, чтобы предоставить ее Фиделю Кастро как доказательство его смерти.
    Гавана
    Власти Кубы накажут авторов идеи выпустить парфюм в честь Чавеса и Че
    05:39 28.09.2014
    50
    Совет Министров Кубы квалифицировал как безответственное намерение кубинской парфюмерной компании Labiofarm выпустить туалетную воду "Эрнесто" и "Уго" в честь революционера Эрнесто Че Гевары и президента Венесуэлы Уго Чавеса.
    Эрнесто Че Гевара
    Рукописи Эрнесто Че Гевары стали документальным наследием ЮНЕСКО
    13:08 20.07.2013
    38
    Рукописи всемирно известного революционера Эрнесто Че Гевары включены в реестр документального наследия программы ЮНЕСКО "Память мира", сообщил кубинский координатор программы Хуан Антонио Фернандес.
    Эрнесто Че Гевара
    Стали известны новые обстоятельства смерти Че Гевары
    10:33 06.07.2013
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    Убийцы Че отрезали ему не только руки, но и частично отделили от туловища голову.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Охрименко: что случилось с золото-валютными резервами Украины в феврале?
    15:32 09.03.2018
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    Согласно данным Нацбанка за февраль 2018 года, НБУ выкупил на межбанке около 400 миллионов долларов. Частично, это деньги "гастарбайтеров", которые перечислили валюту в Украину и поменяли на гривну, указывает Александр Охрименко.
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