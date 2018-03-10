Фарс и карикатура, существующие сейчас в украинском политикуме, – это просто компрометация "становления гражданского общества", пишет Петр Антоненко, рассматривающий реестр политических партий Украины.
Политический эксперт Павел Кругляковский подчеркнул, что в ряде регионов у провластных политических сил есть серьезные конкуренты в виде "Оппозиционного блока", партии "Укроп", которую связывают с Игорем Коломойским.
Пикет состоялся в пятницу под стенами администрации президента Украины, в ходе которого участники потребовали гарантировать конституционные права украинских граждан, а не только "избранным категориям псевдоэлит" в новом законе Украины "О местных выборах".
На утро пятницы в столице был заявлен очередной митинг. На этот раз – за гарантии конституционных прав украинских граждан: всех, как подчеркивали организаторы, а не только "избранных категорий псевдоэлит".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".