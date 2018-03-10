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    Народный рух Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Лидер Народного руха Виктор Кривенко
    "Народный Рух Украины" выбрал нового лидера
    13:45 29.05.2017
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    Новый глава "Народного Руха Украины" Виктор Кривенко отметил, что партия, которую он возглавляет, является "крупнейшим выразителем народных идей".
    Флаги Украины
    Цирка мне вполне хватает в жизни. Политические партии Украины
    13:32 04.01.2016
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    Фарс и карикатура, существующие сейчас в украинском политикуме, – это просто компрометация "становления гражданского общества", пишет Петр Антоненко, рассматривающий реестр политических партий Украины.
    Штаб партии Блок Петра Порошенко
    Эксперт рассказал, с кем будут конкурировать на выборах провластные партии
    14:45 29.06.2015
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    Политический эксперт Павел Кругляковский подчеркнул, что в ряде регионов у провластных политических сил есть серьезные конкуренты в виде "Оппозиционного блока", партии "Укроп", которую связывают с Игорем Коломойским.
    Пикет под стенами Администрации президента против нового закона о местных выборах
    Митинг под АП в защиту конституционных прав украинцев 
    14:11 26.06.2015
    289Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Пикет состоялся в пятницу под стенами администрации президента Украины, в ходе которого участники потребовали гарантировать конституционные права украинских граждан, а не только "избранным категориям псевдоэлит" в новом законе Украины "О местных выборах".
    Пикет под стенами Администрации президента против нового закона о местных выборах
    Митинг на Банковой: много шума из ничего
    14:00 26.06.2015
    710Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    На утро пятницы в столице был заявлен очередной митинг. На этот раз – за гарантии конституционных прав украинских граждан: всех, как подчеркивали организаторы, а не только "избранных категорий псевдоэлит".
    Лидер Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил. Архивное фото
    Суд закрыл дело о гибели лидера НРУ Вячеслава Чорновила
    19:08 21.01.2014
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    Вячеслав Чорновил погиб в автокатастрофе на трассе Борисполь - Золотоноша 25 марта 1999 года. Машина, в которой находился Чорновил, столкнулась с КамАЗом. В аварии также погиб водитель Чорновила.
    Шествие по случаю Дня Соборности Украины
    Шествие по случаю Дня Соборности Украины 
    07:29 21.01.2013
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    Около двухсот активистов провели в воскресенье в Киеве шествие по случаю наступающего Дня Соборности Украины, который отмечается 22 января.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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