В отношении жителей Крыма нормы законопроекта будут распространяться с 1 января 2016 года. Миграционная комиссия президентского совета по правам человека ранее заявила, что закон может затронуть права жителей полуострова.
Российское гражданство получили 85% судей судов Республики Крым и 79% судей судов города Севастополя, сообщил представитель Судебного департамента при Верховном суде РФ Евгений Голошумов, выступая во вторник на заседании Совета судей.
Депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта о введении уголовной ответственности за сокрытие двойного гражданства предложили увеличить срок уведомления миграционной службы о получении паспорта другой страны до двух месяцев.
Правительство Эстонии в четверг отклонило предложенный оппозиционной Центристской партией законопроект, целью которого было упрощение получения эстонского гражданства, сообщила пресс-служба кабинета министров.
Более тысячи звонков от жителей Украины поступило за месяц на горячую линию Министерства регионального развития РФ, свыше половины из них касались вопросов получения российского гражданства, сообщает Минрегион.
Всего 3427 человек в Крыму подали заявления об отказе от российского гражданства, сроки отказа от российского гражданства продлеваться не будут, сообщил журналистам заместитель руководителя ФМС России Сергей Калюжный
Комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства одобрила ходатайство российского форварда "Донбасса" Евгения Белухина и Федерации хоккея Украины о предоставлении игроку украинского гражданства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".