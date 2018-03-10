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    Гражданство (ключевое слово)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Паспорт РФ
    Закон о сокрытии двойного гражданства вступит в силу в Крыму в 2016 г
    10:53 03.06.2014
    345Присоединение Крыма к РФ
    Закон, вводящий уголовную ответственность за сокрытие двойного гражданства, не нарушит права жителей Крыма и Севастополя, поскольку в этих субъектах вступит в силу в 2016 году, сообщают в Совфеде РФ.
    Российские паспорта
    СФ одобрил закон об ответственности за сокрытие двойного гражданства
    10:18 28.05.2014
    97Присоединение Крыма к РФ
    В отношении жителей Крыма нормы законопроекта будут распространяться с 1 января 2016 года. Миграционная комиссия президентского совета по правам человека ранее заявила, что закон может затронуть права жителей полуострова.
    Первый заместитель директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ — руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов
    Более 80% военных Украины, служивших в Крыму, приняли гражданство РФ
    18:26 27.05.2014
    53Присоединение Крыма к РФ
    Более 80 процентов украинских военных, проходивших службу в Крыму, приняли российское гражданство, сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Владимир Кулишов.
    Государственный флаг Эстонии
    Правительство Эстонии предоставило гражданство 143 жителям страны
    10:41 22.05.2014
    11
    Правительство Эстонии в четверг приняло решение предоставить гражданство 143 жителям страны, которые до сих пор не имели никакого гражданства.
    Российские паспорта
    Гражданство РФ получили 85% судей Крыма - Судебный департамент России
    10:26 20.05.2014
    112Присоединение Крыма к РФ
    Российское гражданство получили 85% судей судов Республики Крым и 79% судей судов города Севастополя, сообщил представитель Судебного департамента при Верховном суде РФ Евгений Голошумов, выступая во вторник на заседании Совета судей.
    Российские паспорта
    Россиян могут обязать сообщать о втором гражданстве за два месяца
    22:10 19.05.2014
    18
    Депутаты Госдумы ко второму чтению законопроекта о введении уголовной ответственности за сокрытие двойного гражданства предложили увеличить срок уведомления миграционной службы о получении паспорта другой страны до двух месяцев.
    Флаг Эстонии
    Эстонское правительство отказалось упростить получение гражданства
    12:16 15.05.2014
    15
    Правительство Эстонии в четверг отклонило предложенный оппозиционной Центристской партией законопроект, целью которого было упрощение получения эстонского гражданства, сообщила пресс-служба кабинета министров.
    Ситуация в Одессе. 2 мая 2014
    Пикет проходит у здания милиции в Одессе
    17:16 03.05.2014
    47Столкновения в Одессе
    Более 150 человек проводят пикет у здания милиции с требованием освободить задержанных за участие в беспорядках и столкновениях в Одессе, сообщает в субботу УНИАН.
    Павел Дуров
    Павел Дуров не планирует уезжать в Центральную Америку - СМИ
    18:23 01.05.2014
    14
    Основатель "ВКонтакте" Павел Дуров находится в центральной Европе и не планирует поездку в карибское государство Сент-Китс и Невис, гражданином которого он, по данным СМИ, недавно стал.
    Телефоны
    Половина звонков в Минрегион РФ касается вопросов гражданства
    16:03 28.04.2014
    53Присоединение Крыма к РФ
    Более тысячи звонков от жителей Украины поступило за месяц на горячую линию Министерства регионального развития РФ, свыше половины из них касались вопросов получения российского гражданства, сообщает Минрегион.
    Сергей Полонский
    Российский бизнесмен Полонский пока не получил гражданство в Камбодже
    10:10 28.04.2014
    12
    Находящийся в Камбодже российский бизнесмен Сергей Полонский, обвиняемый по делу об обмане дольщиков двух жилых комплексов в Москве, пока не получил камбоджийское гражданство.
    Павел Дуров
    Павел Дуров стал гражданином карибского государства Сент-Китс и Невис
    09:32 28.04.2014
    12
    Основатель крупной российской социальной сети "ВКонтакте" Павел Дуров, уволенный с поста гендиректора компании и покинувший Россию, получил гражданство карибского государства Сент-Китс и Невис.
    Российские паспорта
    Задержанные в Ливии украинцы из Крыма смогут получить гражданство РФ
    11:59 26.04.2014
    18Присоединение Крыма к РФ
    Четверо граждан Украины, задержанные ливийскими властями за якобы участие в военных действиях на стороне Каддафи, смогут получить российское гражданство, так как прописаны в Крыму.
    Российские паспорта
    ФМС РФ: 3427 крымчан отказались от российского гражданства
    16:49 22.04.2014
    60Выступление Путина по поводу принятия Крыма в состав РФ
    Всего 3427 человек в Крыму подали заявления об отказе от российского гражданства, сроки отказа от российского гражданства продлеваться не будут, сообщил журналистам заместитель руководителя ФМС России Сергей Калюжный
    Дмитрий Рогозин
    Рогозин: ВПК России готов принять на работу специалистов из Украины
    12:24 22.04.2014
    36Отношения Украины и России
    Российские чиновники0 получили десятки заявлений украинских работников Амурского судостроительного завода с просьбой предоставить им гражданство, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.
    Российский паспорт
    СМИ: более 300 жителей Ялты отказались от российского гражданства
    18:02 21.04.2014
    28340Присоединение Крыма к РФ
    Пока только 324 жителя Ялты, население которой составляет более 130 тысяч человек, отказались от российского гражданства, сообщает информационное агентство "Крыминформ".
    Российские паспорта
    Желающим отказаться от гражданства РФ крымчанам дадут еще 2-3 недели
    16:50 18.04.2014
    30Присоединение Крыма к РФ
    Власти Крыма решили увеличить срок отказа от российского гражданства на две-три недели, сообщил Совет министров.
    Федеральная миграционная служба (ФМС)
    ФМС РФ: меньше процента крымчан отказались от гражданства России
    16:33 11.04.2014
    15Присоединение Крыма к РФ
    По данным ведомства, на сегодняшний день за получением российского паспорта в ФМС РФ обратились почти 200 тысяч жителей Крыма.
    Член Общественной палаты РФ Владислав Гриб
    ОП РФ: отказы от гражданства России в Крыму связаны со страхами
    12:19 11.04.2014
    76Присоединение Крыма к РФ
    Большая часть отказывающихся от российского гражданства крымчан делают это из страха за судьбу родственников, живущих в Украине, сообщил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб.
    Евгений Белухин (слева). Аохивное фото
    Одобрено ходатайство Белухина о предоставлении украинского гражданства
    19:26 08.04.2014
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    Комиссия при президенте Украины по вопросам гражданства одобрила ходатайство российского форварда "Донбасса" Евгения Белухина и Федерации хоккея Украины о предоставлении игроку украинского гражданства.
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