Убитый под Славянском 30-летний итальянский фоторепортер Андреа Роккелли будет захоронен в родном городе Павия в итальянском регионе Ломбардия, на севере Италии, однако дата похорон еще не согласована.
Ополченцев, погибших в бою с подразделениями украинской армии и "Правого сектора", хоронят в Славянске. В настоящее время в православной церкви на центральной площади города проходит отпевание погибших.
Среди знаменитостей, решивших проводить Хоффмана в последний путь, оказались Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Этан Хоук, Эми Адамс, Мишель Уильямс, Джулианна Мур, а также обнаруживший тело актера сценарист Дэвид Бар Кац.
Бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона похоронят в понедельник с воинскими почестями на его ферме на юге страны после двухдневной церемонии прощания, которая начнется в воскресенье в здании парламента в Иерусалиме.
В понедельник, 23 декабря, Калашников скончался на 95-м году жизни. В среду и четверг церемония прощания с ним проходила в Ижевске.Проститься с легендарным конструктором в Свято-Михайловский собор пришли порядка 60 тысяч человек.
Самолет с телом Михаила Калашникова вылетел в Москву, перед этим траурный кортеж проехал по памятным местам в Ижевске, где оружейник жил и работал. Родственники конструктора вылетят в Москву 26 декабря.
Родственники Калашникова, скончавшегося в понедельник на 95-м году жизни, решили похоронить его в Ижевске. Калашников попал в реанимацию республиканского клинико-диагностического центра Удмуртии 17 ноября.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".