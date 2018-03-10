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    Похороны

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Церемония прощания с Иваном Плющом
    ФОТОЛЕНТА. Церемония прощания с Иваном Плющом 
    15:30 27.06.2014
    555
    В Киеве 27 июня прошла церемония прощания с Иваном Плющом.
    Друзья и родственники погибшего под Горловкой ополченца Василия Бурова
    В Макеевке похоронили ополченца, сбившего вертолет силовиков
    14:10 31.05.2014
    620Спецоперация на востоке Украины
    В городе Макеевка Донецкой области прошли похороны местного жителя, погибшего в боестолкновении с армией возле Славянска.
    Журналист Андреа Роккелли
    Итальянский фотограф, погибший в Украине, похоронен в Павии - СМИ
    00:05 31.05.2014
    52Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца
    Убитый под Славянском 30-летний итальянский фоторепортер Андреа Роккелли похоронен в родном городе Павия в итальянском регионе Ломбардия, на севере Италии, передают местные СМИ.
    Войцех Витольд Ярузельский. Архивное фото
    Похороны экс-президента Польши Войцеха Ярузельского пройдут в Варшаве
    23:59 29.05.2014
    91
    Похороны бывшего президента Польши Войцеха Ярузельского состоятся в пятницу на военном кладбище "Повонзки" в Варшаве, сообщил советник главы государства Томаш Наленч.
    Журналист Андреа Роккелли
    Итальянского журналиста, убитого в Украине, похоронят в городе Павия
    07:50 29.05.2014
    34Спецоперация на востоке Украины
    Убитый под Славянском 30-летний итальянский фоторепортер Андреа Роккелли будет захоронен в родном городе Павия в итальянском регионе Ломбардия, на севере Италии, однако дата похорон еще не согласована.
    Прощание с погибшим бойцом батальона Днепр
    Прощание с погибшим бойцом батальона "Днепр" 
    15:37 14.05.2014
    152Спецоперация на востоке Украины
    В Днепропетровске похоронили бойца батальона "Днепр" Олега Эйсманта. Он был солдатом-пулеметчиком и погиб 9 мая в Мариуполе во время проведения Антитеррористической операции.
    Штурм Славянска
    Погибших ополченцев хоронят в Славянске
    13:13 07.05.2014
    72Восстановление Славянска
    Ополченцев, погибших в бою с подразделениями украинской армии и "Правого сектора", хоронят в Славянске. В настоящее время в православной церкви на центральной площади города проходит отпевание погибших.
    Одесситы возлагают цветы в память о погибших
    Еще пятеро погибших похоронены в Одессе
    10:45 07.05.2014
    20Столкновения в Одессе
    Еще пятеро погибших в ходе беспорядков 2 мая в Одессе должны быть похоронены в среду, 7 мая, сообщила начальник отдела по связям со СМИ Одесского городского совета Наталья Мальцева.
    Цветы в память о погибших в результате пожара в Доме профсоюзов в Одессе
    Восемнадцать погибших похоронены в Одессе
    12:31 06.05.2014
    23Столкновения в Одессе
    Двенадцать погибших во время столкновений в Одессе были похоронены во вторник, жители города несут цветы в память о погибших на Куликово поле.
    Ситуация в Одессе
    В Одессе хоронят погибших
    16:00 05.05.2014
    37Столкновения в Одессе
    Десятерых погибших во время столкновений и пожара в Одессе 2 мая похоронили в понедельник, сообщает местный сайт Odessit.ua.
    Ситуация в Одессе. 2 мая 2014
    Власти Одессы помогут родственникам жертв с организацией похорон
    15:14 03.05.2014
    198Столкновения в Одессе
    Городские власти решили оказать помощь родственникам жертв беспорядков, произошедших в Одессе в пятницу, с организацией похорон, сообщается на официальном портале города.
    Панихида по погибшему Лубенцу
    В Славянском районе простились с 21-летним погибшим ополченцем
    15:36 26.04.2014
    88Восстановление Славянска
    В селе Хрестище Славянского района простились с местным жителем, 21-летним Александром Лубенцом, погибшим утром 24 апреля при обстреле блокпоста военными.
    В Горловке прошли похороны депутата Рыбака, чье тело нашли в Славянске
    14:56 24.04.2014
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    На одном из кладбищ Горловки прошли похороны депутата местного горсовета Владимира Рыбака, передает корреспондент РИА Новости. В похоронах участвовало около 200 человек.
    Габриэль Гарсия Маркес. Архивное фото
    Мир простится с Габриэлем Гарсиа Маркесом
    11:20 21.04.2014
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    Официальная церемония прощания с писателем Габриэлем Гарсиа Маркесом пройдет в понедельник в Мехико в присутствии президента Мексики Энрике Пеньи Ньето и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса.
    Фотография киноактера Филипа Сеймуар Хоффмана рядом с его домом в Нью-Йорке
    Знаменитые актеры посетили закрытые похороны Хоффмана в Нью-Йорке
    22:00 07.02.2014
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    Среди знаменитостей, решивших проводить Хоффмана в последний путь, оказались Мерил Стрип, Кейт Бланшетт, Этан Хоук, Эми Адамс, Мишель Уильямс, Джулианна Мур, а также обнаруживший тело актера сценарист Дэвид Бар Кац.
    Ариэль Шарон
    Похороны экс-премьера Израиля Шарона состоятся 13 января – официально
    10:22 12.01.2014
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    Бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона похоронят в понедельник с воинскими почестями на его ферме на юге страны после двухдневной церемонии прощания, которая начнется в воскресенье в здании парламента в Иерусалиме.
    Похороны Михаила Калашникова
    Михаил Калашников похоронен на военном кладбище в подмосковных Мытищах
    14:50 27.12.2013
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    В понедельник, 23 декабря, Калашников скончался на 95-м году жизни. В среду и четверг церемония прощания с ним проходила в Ижевске.Проститься с легендарным конструктором в Свято-Михайловский собор пришли порядка 60 тысяч человек.
    Автомат системы М.Калашникова
    Самолет с телом Калашникова вылетел из Ижевска в Москву
    13:59 26.12.2013
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    Самолет с телом Михаила Калашникова вылетел в Москву, перед этим траурный кортеж проехал по памятным местам в Ижевске, где оружейник жил и работал. Родственники конструктора вылетят в Москву 26 декабря.
    Конструктор оружия Михаил Калашников
    Похороны Калашникова пройдут в Москве 27 декабря
    18:07 24.12.2013
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    Похороны знаменитого оружейника Михаила Калашникова пройдут, по решению родственников, 27 декабря на территории Федерального военно-мемориального комплекса в Москве.
    Свечи
    Родственники решили похоронить Калашникова в Ижевске
    21:50 23.12.2013
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    Родственники Калашникова, скончавшегося в понедельник на 95-м году жизни, решили похоронить его в Ижевске. Калашников попал в реанимацию республиканского клинико-диагностического центра Удмуртии 17 ноября.
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