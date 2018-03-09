наверх
09.03.201811:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Общество

    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ

    (обновлено: )1781625
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Водитель автобуса Мариуполь - Святогорск

    КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Донецкой области водитель автобуса "Мариуполь — Святогорск" назвал украинский язык "козьем", за что был вызван в СБУ, пишет в Facebook  пользователь Алексей Афонин.

    "Как заявил водитель: в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык — русский", он не понимает "козьего языка", — рассказал блогер.

    По его словам, возможно бы ситуация осталась незамеченной, но оказалось что в автобусе ехал сотрудник СБУ.

    "Подойдя к водителю, он спокойно сказал, что ожидает его в понедельник в Мариуполе в здании СБУ… с вещами (переписал его данные, взял номер телефона). 

    Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Конституционный суд Украины начал подыгрывать радикалам и националистам, признав закон о языковой политике в стране неконституционным.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине