Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ

КИЕВ, 9 мар — РИА Новости Украина. В Донецкой области водитель автобуса "Мариуполь — Святогорск" назвал украинский язык "козьем", за что был вызван в СБУ, пишет в Facebook пользователь Алексей Афонин.

"Как заявил водитель: в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык — русский", он не понимает "козьего языка", — рассказал блогер.

По его словам, возможно бы ситуация осталась незамеченной, но оказалось что в автобусе ехал сотрудник СБУ.

"Подойдя к водителю, он спокойно сказал, что ожидает его в понедельник в Мариуполе в здании СБУ… с вещами (переписал его данные, взял номер телефона).

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Конституционный суд Украины начал подыгрывать радикалам и националистам, признав закон о языковой политике в стране неконституционным.