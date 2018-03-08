Будапешт назвал решение КСУ по языку угрозой для венгерского меньшинства

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. Будапешт ожидает от Украины предоставления законодательных гарантий соблюдения прав венгерского меньшинства, заявил спикер правительства Венгрии Золтан Ковач, отвечая в Брюсселе на вопрос Deutsche Welle, передает УНИАН.

"Все зависит от украинцев. Я думаю, что венгерская позиция является твердой, очень очевидной и адекватной: нам нужны законодательные заверения того, что советы Венецианской комиссии будут закреплены в новом законе, в изменениях к закону", — сказал Ковач.

Он также прокомментировал недавнее решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики. Этот шаг он назвал "еще одним вкладом в законодательную неопределенность, угрозой для венгерского меньшинства".

Читайте также: Вперед в НАТО, слышали? Дело к выборам

Кроме того, не обделил вниманием спикер венгерского правительства и нападения на здание Общества венгерской культуры в Ужгороде, назвав их "террористическими атаками", из-за которых "Будапешт обеспокоен".

КС Украины в среду, 28 февраля, признал неконституционным закон об основах языковой политики, наделяющий русский язык статусом регионального, из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия. С этого дня закон считается утратившим силу.

В Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. В начале 2014 года Верховная Рада признала утратившим силу "языковой закон", однако на тот момент и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

Читайте также — Кивалов: Киев восстановил языковой закон УССР 1989 года

Отметим, что в решении КСУ отмечается, что закон в 2012 году приняли без обсуждения во втором чтении. Также депутаты были лишены возможности внесения поправок. Помимо этого, в ходе голосования за закон было зафиксировано неперсональное голосование.

Суд не стал рассматривать непосредственно соответствие закона Конституции, поскольку нарушение процедуры его принятия является основанием для признания неконституционным.