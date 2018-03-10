Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач подчеркнул, что решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики является "еще одним вкладом в законодательную неопределенность".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач подчеркнул, что решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики является "еще одним вкладом в законодательную неопределенность".