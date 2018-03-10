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    Золтан Ковач

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Флаг Венгрии
    Будапешт назвал решение КСУ по языку угрозой для венгерского меньшинства
    05:58 08.03.2018
    272Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач подчеркнул, что решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики является "еще одним вкладом в законодательную неопределенность".
    В Будапеште закрыли вокзал из-за наплыва мигрантов. Видео
    В Будапеште закрыли вокзал из-за наплыва мигрантов 
    14:15 01.09.2015
    281Мигранты штурмуют ЕС
    Венгрия во вторник временно закрыла восточный вокзал Будапешта. Причина - наплыв в страну мигрантов, которые поджидают любой поезд и берут его приступом, чтобы продолжить свой путь.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
    Флаг Венгрии
    Будапешт назвал решение КСУ по языку угрозой для венгерского меньшинства
    05:58 08.03.2018
    272
    Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач подчеркнул, что решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики является "еще одним вкладом в законодательную неопределенность".
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