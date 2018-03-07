Вперед в НАТО, слышали? Дело к выборам

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Тема "евроатлантического выбора" снова популярна в Киеве. Межпарламентский совет Украина-НАТО призвал лидеров государств-членов Североатлантического альянса, которые должны собраться на очередном саммите в Брюсселе в июле, подтвердить евроатлантические перспективы Украины, сообщила в понедельник пресс-служба Верховной Рады.

Ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Украина еще до саммита в Брюсселе будто бы подаст заявку на вступление в НАТО — об этом сообщалось со ссылкой на вице-премьера Иванну Климпуш-Цинцадзе. Однако вскоре выяснилось, что это преувеличение. Вице-премьер сообщила, что Украина в этом году может направить письменное уведомление в НАТО об изменениях в украинском законодательстве "относительно стратегической цели государства — вступления в Альянс".

"Держать двери открытыми…"

По мнению экспертов, подавать заявку пока действительно бессмысленно: в НАТО Украину не ждут. Но громкие политические заявления все равно звучат. Так, президент Петр Порошенко на Мюнхенской конференции обратился к Евросоюзу и НАТО с просьбой "держать двери открытыми" для Украины.

В самой Украине соответствующая "евроатлантическая" работа продолжается. По информации пресс-службы украинского Кабмина, годовая программа сотрудничества под эгидой комиссии Украина-НАТО на 2018 год предусматривает проведение 444 мероприятий при участии 58 министерств и ведомств.

Нынешняя власть старается сделать процесс необратимым. Представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что в Верховной Раде обсуждается возможность закрепления евроатлантического курса Украины на уровне Конституции страны. А новоизбранный глава Конституционного суда Станислав Шевчук сообщил, что поддерживает предложение президента зафиксировать в Конституции стремление Украины к членству в Евросоюзе и НАТО.

Предвыборные политтехнологии?

Вполне вероятно, что шум вокруг вопроса о вступлении в НАТО объясняется тем, что дело идёт к выборам, поэтому политики используют привычную политтехнологию, отметил политический эксперт Николай Спиридонов.

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Одни будут "за" вступление в НАТО, другие "против", словом — грядет очередная мобилизация электората (пусть люди спорят о НАТО, лишь бы не вспоминали о тарифах…). особенно это будет удобно, если во втором туре президентских выборов "евроатлантист" Порошенко будет состязаться с представителем политсилы, выступающей против (или будто бы против) вступления в НАТО…

Впрочем, если поднять архивы, то можно обнаружить удивительные вещи. Так, нынешний адепт продвижения Украины в альянс Петр Порошенко, будучи нардепом, в 1999 году решительно осуждал — вместе с фракцией СДПУ(о) — "агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии".

Регулярно выступала против "курса в НАТО" ныне запрещенная Компартия — достаточно вспомнить об акциях против проведения многонациональных учений "Си Бриз".

Сторонники евроатлантизма были не менее активны. Николай Спиридонов напомнил, как в годы президентства Виктора Ющенко "даже районные советы в Хмельницкой, в Тернопольской областях принимали какие-то постановления, что "мы идём в НАТО"…

"Причем тут районные советы, непонятно, но эта тема была для рейтинга популярна, поэтому на этом пиарились все, кто мог", — отметил эксперт.

"Шансов стало ещё меньше"

Спиридонов добавил, что и в настоящее время подобные заявления — только пиар.

"Очевидно, что сейчас шансов вступить в НАТО у Украины стало ещё меньше, чем было (во времена Ющенко — Ред.). Потому что в НАТО есть определённые правила, в том числе касающиеся неурегулированных военных конфликтов, государственных границ… И у Украины ситуация, к сожалению, ухудшилась, есть неурегулированный конфликт", — сказал Спиридонов.

По его мнению, заявления о том, что "мы идем в НАТО", делаются "для рейтинга, для создания информационного шума, для отвлечения внимания от других проблем".

Спросят ли народ

Хотя юридически вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть решён и без всенародного волеизъявления, Петр Порошенко пообещал провести референдум о евроатлантической интеграции.

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"Даже не сомневайтесь, что уже в очень скором обозримом будущем в Украине точно пройдут референдумы о вступлении в НАТО. И я убежден, что народ страны поддержит эту мою инициативу и о членстве в ЕС", — заявил президент.

Пожалуй, после ухода Крыма и отсечения части Донбасса, в Киеве действительно могут рассчитывать на желаемый результат.

Ранее референдума "по НАТО" добивались как раз противники евроатлантического курса. Так, в 2005 году уже упомянутая Социал-демократическая партия (объединённая) объявляла о сборе подписей за соответствующую инициативу (предполагалось спросить народ, куда идти — в НАТО или в Единое экономическое пространство?). Впрочем, и Ющенко обещал референдум по этому вопросу.

Согласно результатам исследования социологической группы "Рейтинг", на сегодняшний день 43% украинцев поддерживают вступление Украины в альянс, 34% выступают против, и еще около четверти или не принимали бы участия в таком референдуме, или не определились в этом вопросе.

И всё же это не подавляющий перевес. По мнению Спиридонова, решение о том, проводить или не проводить референдум, будет зависеть от реального количества сторонников евроатлантического курса.

"Если будет надежда на победу в этом референдуме, может быть и пойдут на это, опять-таки, в рамках предвыборной кампании. Если ситуация будет неясной, какой она сейчас является, то, скорее, это всё останется на уровне разговоров", — сказал эксперт. Он добавил: даже если власть проведёт референдум и получит нужный ей результат, ситуации это не изменит.

Напомним, Верховная Рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО ближайшие 20 лет.