Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач подчеркнул, что решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики является "еще одним вкладом в законодательную неопределенность".
Прогнозируется, что в ближайшем будущем присягу примет миллионный гражданин Венгрии за рубежом. По упрощенной процедуре в странах Карпатского бассейна венгерское гражданство уже получили 870 тысяч человек.
В своей жалобе венгерское правительство обращает внимание на принятие Верховной Радой нового закона об образовании, который, по мнению Будапешта, будет ущемлять права венгерского меньшинства в Украине.
Венгерско-хорватская "зеленая граница" была закрыта в пятницу в полночь, введены те же меры пограничного контроля, что и на венгерско-сербской границе, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кабинета министров.
В основном беженцы находятся в лагерях на юге страны, но некоторые из них добрались до Будапешта, пояснил премьер-министр. Всего за девять месяцев этого года через Венгрию прошло 150 тысяч беженцев, сказал Орбан.
Тысячи венгров вышли протестовать возле Министерства экономики и здания парламента в Будапеште во вторник, 16 декабря. Демонстранты выступали против повышения налогов и коррупции. Также на акции звучали лозунги против правительства премьер-министра Виктора Орбана.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач подчеркнул, что решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики является "еще одним вкладом в законодательную неопределенность".