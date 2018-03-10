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    Правительство Венгрии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Флаг Венгрии
    Будапешт назвал решение КСУ по языку угрозой для венгерского меньшинства
    05:58 08.03.2018
    271Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач подчеркнул, что решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики является "еще одним вкладом в законодательную неопределенность".
    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
    Премьер Венгрии резко высказался о мусульманских беженцах
    05:52 08.01.2018
    419Мигранты штурмуют ЕС
    По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в его стране не считают мигрантов мусульманскими беженцами, они рассматриваются как мусульманские захватчики.
    Венгерская граница
    Официально: венгры за границей должны иметь право на автономию
    11:25 23.11.2017
    10685Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Прогнозируется, что в ближайшем будущем присягу примет миллионный гражданин Венгрии за рубежом. По упрощенной процедуре в странах Карпатского бассейна венгерское гражданство уже получили 870 тысяч человек.
    Кандидат политических наук Владимир Кушниренко
    Кушниренко: у венгров свои интересы в Украине
    10:32 20.11.2017
    931Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Венгрия не покушается на территориальную целостность других государств, но требует определенных прав для венгерского меньшинства. Об этом заявил политолог-международник Владимир Кушниренко.
    Закарпатье
    Венгры за рубежом имеют право на автономию — вице-премьер Венгрии
    11:14 17.11.2017
    495Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    Жолт Шемьен заявил, что вскоре гражданство получит миллионный венгр, который живет за пределами страны. Венгерское правительство отстаивает право закарпатских венгров на двойное гражданство.
    Первое сентября в киевских школах
    Венгрия пожаловалась в ОБСЕ и ООН на закон Украины об образовании
    06:49 12.09.2017
    846Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    В своей жалобе венгерское правительство обращает внимание на принятие Верховной Радой нового закона об образовании, который, по мнению Будапешта, будет ущемлять права венгерского меньшинства в Украине.
    Мигранты с Ближнего Востока садятся в поезд на границе Венгрии и Хорватии.
    Венгрия объявила о закрытии для мигрантов "зеленой зоны" на границе с Хорватией
    05:26 17.10.2015
    105Мигранты штурмуют ЕС
    Венгерско-хорватская "зеленая граница" была закрыта в пятницу в полночь, введены те же меры пограничного контроля, что и на венгерско-сербской границе, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Кабинета министров.
    Беженцы с Ближнего Востока на вокзале Келети в Будапеште
    В Венгрию в течение дня прибыло еще 3,3 тыс беженцев - премьер
    23:19 05.09.2015
    154
    В основном беженцы находятся в лагерях на юге страны, но некоторые из них добрались до Будапешта, пояснил премьер-министр. Всего за девять месяцев этого года через Венгрию прошло 150 тысяч беженцев, сказал Орбан.
    Флаг Венгрии
    РФ и Венгрия подписали пять документов о двустороннем сотрудничестве
    21:02 17.02.2015
    759
    Документы подписаны в присутствии президента РФ Владимира Путина, который находится с рабочим визитом в Венгрии, и венгерского премьер-министра Виктора Орбана.
    В Будапеште тысячи людей протестовали против повышения налогов и коррупции
    В Будапеште тысячи людей протестовали против повышения налогов и коррупции 
    02:04 18.12.2014
    115
    Тысячи венгров вышли протестовать возле Министерства экономики и здания парламента в Будапеште во вторник, 16 декабря. Демонстранты выступали против повышения налогов и коррупции. Также на акции звучали лозунги против правительства премьер-министра Виктора Орбана.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Флаг Венгрии
    Будапешт назвал решение КСУ по языку угрозой для венгерского меньшинства
    05:58 08.03.2018
    271
    Спикер правительства Венгрии Золтан Ковач подчеркнул, что решение Конституционного суда Украины о признании неконституционным закона об основах языковой политики является "еще одним вкладом в законодательную неопределенность".
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