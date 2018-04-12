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    Культура

    Радиостанцию оштрафовали на 38 тыс грн из-за квот на украинский язык

    (обновлено: )9204
    Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что "Европа плюс" должна уплатить штраф за невыполнение обязательной квоты песен на украинском языке.
    Радиостанция. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал радиостанцию "Европа плюс" почти на 1,5 тысячи долларов из-за несоблюдения квоты на трансляцию украинских песен, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

    фото из открытых источников
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    В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. С 8 октября на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%.

    "Европа плюс" должна уплатить штраф за невыполнение обязательной квоты песен на украинском языке", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, радиостанцию оштрафовали на 38,7 тысячи гривен (почти 1,5 тысячи долларов).

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