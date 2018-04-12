Радиостанцию оштрафовали на 38 тыс грн из-за квот на украинский язык

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КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины оштрафовал радиостанцию "Европа плюс" почти на 1,5 тысячи долларов из-за несоблюдения квоты на трансляцию украинских песен, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.

В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. С 8 октября на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%.

"Европа плюс" должна уплатить штраф за невыполнение обязательной квоты песен на украинском языке", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, радиостанцию оштрафовали на 38,7 тысячи гривен (почти 1,5 тысячи долларов).