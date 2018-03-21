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    Культура

    В Украине осенью стартует год французского языка

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    По словам главы МИД Павла Климкина, с 1 сентября начинается Год французского языка в Украине. Министр так же пообещал подтянуть свой французский.
    Флаги Украины и Франции
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Год французского языка в Украине стартует с 1 сентября, сообщил в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

    "С 1 сентября начнем Год французского языка в Украине", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

    Глава украинского МИД также пообещал подтянуть свои навыки французского языка.

    "Выступал на французском перед послами стран международной организации франкофонии — не все навыки потерял, потренируюсь послезавтра с французским коллегой", — добавил министр.

    "Франкофония" (фр. La Francophonie) — международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира, объединяет 57 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 23 наблюдателей.

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