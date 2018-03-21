В Украине осенью стартует год французского языка

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Год французского языка в Украине стартует с 1 сентября, сообщил в среду министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"С 1 сентября начнем Год французского языка в Украине", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 марта 2018 г.

​

Глава украинского МИД также пообещал подтянуть свои навыки французского языка.

"Выступал на французском перед послами стран международной организации франкофонии — не все навыки потерял, потренируюсь послезавтра с французским коллегой", — добавил министр.

"Франкофония" (фр. La Francophonie) — международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира, объединяет 57 членов, представляющих различные государства или части государств мира, а также 23 наблюдателей.