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    Убью за русский! Языковые войны набирают обороты в Украине

    (обновлено: )69715
    Языковые войны, поощряемые политиками, активно и уже не первый распространяются на бытовом уровне — в школах, супермаркетах, кафе и даже в спортклубах. Подробнее — в обзоре РИА Новости Украина.
    фото из открытых источников

    РИА Новости Украина

    Драка из-за русской музыки

    На днях в сети разгорелся скандал вокруг инцидента во львовском баре "Барбидон", где на Пасху львовянина Радко Мокрика избили другие посетители кафе за то, что он пожаловался на российскую музыку.

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    По словам Мокрика, в заведении играла российские песни "Ласковый май" и "Медуза". Он дважды пожаловался на это персоналу, а после этого собрался уходить, как на него набросились несколько других постетилей этого бара, которые оказались туристами из Киева. 

    "Молодой человек обижается и бьет меня в лицо. Из бара выпрыгивает группа людей (или посетителей или персонала бара "Барбидон") и начинают нас с товарищем тупо бить. Все как должно быть: четверо на одного, лежащего, ногами. Девушкам тоже достается — толкотня, мат. Кто-то вызывает копов", — написал Мокрик в Facebook.

    Под этим постом в сети разгорелась традиционная дискуссия, в которой одни встали на сторону львовянина, другие поддержали нападавших, а остальные напомнили, что языковые распри ни к чему не приводят, кроме как к дальнейшей эскалации в обществе.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    В полиции в свою очередь уточнили, что по факту инцидента открыто уголовное производство. Нападавшим грозит мера пресечения в виде штрафа в размере 850 гривен.

    Вместе с тем, за последнее время это не первый громкий скандал из-за российской музыки. Ранее тернопольские копы станцевали в ресторане под запрещенного в городе и стране Олега Газманова, да еще и под песню "Офицеры", в которой поется "За Россию и свободу до конца". Видео было сделано очевидцами в заведении и тут же вызвало взрыв негодования в соцсетях. Позже начальник облуправления полиции Александр Богомол подтвердил, что танцевали под Газманова работники его ведомства. Однако, по его словам, вышло недоразумение: во время празднования дня рождения гостья заказала украинскую версию песни, текст которой является "достаточно патриотичным", но вместо нее начал звучать российский оригинал. Богомол заверил, что полицейские поняли свою ошибку и "теперь отправятся на 2 месяца в АТО". Также по факту неэтичного поведения сотрудников начато служебное расследование.

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    Обслуживание не на том языке

    Традиционны уже по стране скандалы с ресторанами, кафе и магазинами из-за языка, на котором обслуживают посетителей. Один из последних инцидентов произошел с "Венгерским домом" в Киеве, где отказались обслуживать на украинском языке замминистра социальной политики Наталью Федорович. По ее словам, обслуживающий персонал и администратор категорически отказались обслуживать ее на государственном языке.

    "Даже замечания и просьбы были безрезультатны. Еще раз — это была категорическая позиция сотрудников заведения. Выводы делайте сами", — заявила Федорович в Facebook. 

    Впрочем, разразившаяся гневным постом чиновница призвала людей воздерживаться от насилия.

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    Еще один инцидент произошел в Черниговской области. В начале года в Прилуках избили активиста организации "Евромайдан-Варшава" Сергея Трушкина. Напали на него из-за того, что в магазине попросил обслуживать на украинском языке. Мужчина получил ушибы лица и кровоизлияние в глаз. По его словам, за просьбу общаться на украинском языке в отделе Центрального гастронома продавщица вызвала своего мужа, который в центре города средь бела дня совершил нападение и рассек ему лицо. Активист отметил, что продавщица, которую он разозлил своей просьбой, является переселенкой из Донбасса. 

    Наряду с этим, языковые войны не обошли и спортивные клубы. В феврале этого года во Львове клиенты клуба Sport Life подали иск в суд из-за того, что тренер отказался обслуживать 8-летнего ребенка на украинском языке.

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    Канал на Youtube Телеканал ZIK
    Актриса Ирма Витовская о важной роли украинского языка во время войны

    "Родители девочки купили абонемент в спортивном клубе и записали ее на сквош. Оказалось, что тренер проводит занятия только на русском, по просьбе родителей говорить на украинском — отказывается признать, что нарушает законодательство Украины", — сообщил известный борец за украинизацию, ассистент кафедры программирования Львовского национального университета имени Ивана Франко Святослав Литинский.

    Разборки в школах

    Хватает "разборок" по языковому вопросу и в школах. В марте в одной из школ на столичной Оболони разгорелся скандал после того, как сына журналиста Татьяны Катриченко попросили выучить произведение русского поэта Александра Пушкина на языке оригинала. О сложившейся ситуации она написала в статье "Агенты Кремля в киевских школах" на сайте "Громада Киевщины".

    "Полистав учебник по зарубежной литературе, я увидела только Пушкина "на языке оригинала". Ни Туве Янссон, ни Марка Твена, ни Льюиса Кэрролла в оригинале не было. Мой сын учится в пятом классе обычной оболонской школы. В начале года родители имели возможность выбрать второй иностранный язык для своих детей. Правда, выбор был небольшим — польский или русский. То есть для меня это фактически выбор без выбора", — написала Катриченко.

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    Канал 112 Украина на Youtube
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    Она также добавила, что написала запрос в киевский департамент образования и поинтересовалась, "сколько агентов Кремля работает в столичных школах". При этом, по ее словам, ребенок выучил Пушкина в переводе.

    Еще в одной столичной школе вспыхнул скандал из-за того, что в учебное заведение почта доставляет научно-просветительский журнал под названием "Русская школа".

    "Какого черта в украинскую школу "Укрпочта" приносит эту "русскомирную" макулатуру, на которую, конечно, мы не подписывались?"возмутился директор школы Сергей Горбачев.

    В "Укрпочте" сначала в ответ заявили, что доставки такого журнала в школу не было, но позднее пообещали провести служебное расследование.

    По данным материалов открытых источников интернет

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