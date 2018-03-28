Известная украинская певица заявила, что никогда не запоет на русском

Известная украинская певица Ирина Федишин заявила, что деньги для нее — не главное, поэтому она с легкостью откажется исполнять русскоязычные песни.

Об этом исполнительница рассказала в эфире телеканала ZIK.

"Продюсеры и музыкальные критики предлагали мне петь на русском, потому что таким образом можно быстрее пробиться. Однако в моем репертуаре нет ни одной русскоязычной песни и не будет", — подчеркнула Федишин.

Напомним, заслуженная артистка Украины, актриса Ирма Витовская заявляла, что свой выбор относительно использования русского языка сделала еще после Иловайской трагедии.

Ранее были обнародованы результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в ноябре: около 60% опрошенных в Украине респондентов выступают против предоставления русскому языку статуса государственного, поддерживают такую идею 29%.