В Кабмине призвали отложить рассмотрение вопроса о языке нацменьшинств

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украине. Вице-премьер Украины Павел Розенко считает, что дискуссию о языках нацменьшинств нужно отложить до принятия закона об украинском языке.

Конституционный суд Украины в конце февраля признал неконституционным закон об основах государственной языковой политики, который наделял русский язык статусом регионального. С этого дня закон считается утратившим силу. В суде пояснили, что такое решение в отношении закона было принято из-за нарушений процедуры его рассмотрения и принятия. Спикер Рады Андрей Парубий в начале марта призвал парламентские фракции провести консультации по закону о государственном языке после решения КС об отмене закона о статусе русского языка.

По словам Розенко, основная дискуссия была вокруг функционирования государственного языка и языка нацменьшинств. Он считает, что принятие законопроекта и определение в нем украинского языка как единственного государственного обезопасит в будущем от "искусственного накручивания" языкового вопроса.

"Давайте сейчас отработаем тему государственного языка и закона о государственном языке. Относительно языка нацменьшинств, о языках межнационального общения, — давайте перенесем на другой уровень дискуссии и вернемся через некоторое время", — сказал Розенко в эфире "Радио Новое время".

В Украине в 2012 году был принят закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. После смены власти в Украине в 2014 году Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года, однако это решение спровоцировало волнения на юге и юго-востоке страны, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.

В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования в зал, так как являются спорными. По процедуре, законопроекты сначала рассматриваются на уровне комитетов.