Претенденты на госслужбу заплатят 700 грн за экзамен по украинскому языку

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КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Средняя стоимость прохождения аттестации лиц, претендующих на поступление на государственную службу, по свободному владению государственным языком составляет около 700 гривен. Об этом говорится в ответе Национального агентства по вопросам государственной службы, пишут "Украинские новости".

"По результатам проведенного мониторинга с 1 мая 2017 года по 28 февраля 2018 года средняя стоимость аттестации лиц, которые претендуют на поступление на государственную службу, по свободному владению государственным языком — около 700 гривен", — сказано в нем.

Согласно закону "О государственной службе", одним из общих требований к лицам, которые претендуют на поступление на госслужбу, является свободное владение государственным языком.

Закон вступил в силу 1 мая 2016 года, норма о свободном владении государственным языком — с мая 2017 года.

Кабинет Министров утвердил порядок проведения аттестации лиц, претендующих на поступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком.

Он предусматривает два варианта: непосредственно прохождение аттестации и возможность обменять и получить удостоверение о свободном владении украинским языком на основании оценок "отлично".

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