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    Претенденты на госслужбу заплатят 700 грн за экзамен по украинскому языку

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    По результатам проведенного мониторинга с 1 мая 2017 года по 28 февраля 2018 года средняя стоимость аттестации лиц, которые претендуют на поступление на государственную службу, по свободному владению государственным языком - около 700 гривен.
    Учебник украинского языка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Средняя стоимость прохождения аттестации лиц, претендующих на поступление на государственную службу, по свободному владению государственным языком составляет около 700 гривен. Об этом говорится в ответе Национального агентства по вопросам государственной службы, пишут "Украинские новости".

    "По результатам проведенного мониторинга с 1 мая 2017 года по 28 февраля 2018 года средняя стоимость аттестации лиц, которые претендуют на поступление на государственную службу, по свободному владению государственным языком — около 700 гривен", — сказано в нем.

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    Согласно закону "О государственной службе", одним из общих требований к лицам, которые претендуют на поступление на госслужбу, является свободное владение государственным языком.

    Закон вступил в силу 1 мая 2016 года, норма о свободном владении государственным языком — с мая 2017 года.

    Кабинет Министров утвердил порядок проведения аттестации лиц, претендующих на поступление на государственную службу, относительно свободного владения государственным языком.

    Он предусматривает два варианта: непосредственно прохождение аттестации и возможность обменять и получить удостоверение о свободном владении украинским языком на основании оценок "отлично".

    Ранее Ирма Витовская резко высказалась адрес украинских артистов, которые выступают или гастролируют в России. 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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