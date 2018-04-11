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    Культура

    В турецких школах будут изучать украинский язык

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    В соответствии со статьей 2 закона за №2923 об обучении иностранным языкам, в перечень иностранных языков для изучения в турецких школах включены украинский и болгарский.
    Учебник украинского языка
    Фото из открытых источников

    фото из открытых источников
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    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Министерство национального образования Турции расширило перечень иностранных языков для факультативного изучения в школах, добавив в список украинский и болгарский языки, сообщает Anadolu.

    Соответствующее решение Кабинета министров Турции опубликовано в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

    В соответствии со статьей 2 закона за №2923 об обучении иностранным языкам, в перечень иностранных языков для изучения в турецких школах включены украинский и болгарский.

    Ранее сообщалось, что в польском Вроцлаве в терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного транспорта ввели автоматическое обслуживание на украинском языке.

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