Фото из открытых источников

фото из открытых источников Убью за русский! Языковые войны набирают обороты в Украине Министерство национального образования Турции расширило перечень иностранных языков для факультативного изучения в школах, добавив в список украинский и болгарский языки, сообщает Anadolu.

Соответствующее решение Кабинета министров Турции опубликовано в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

В соответствии со статьей 2 закона за №2923 об обучении иностранным языкам, в перечень иностранных языков для изучения в турецких школах включены украинский и болгарский.

Ранее сообщалось, что в польском Вроцлаве в терминалах для покупки проездных билетов и компостерах общественного транспорта ввели автоматическое обслуживание на украинском языке.