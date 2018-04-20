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    "Свобода" в Николаеве обратилась в СБУ из-за русского языка

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    Закон о языке: КСУ создал прецедент (32)

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    В "Свободе" возмущены тем, что, несмотря на обязательность выполнения решения КСУ и необходимость приведения местных нормативных актов с требованиями действующего законодательства, депутаты облсовета не отменили решение о "региональном русском языке".
    Русский язык
    Из открытых источников

    Руководитель Николаевской областной организации "Свобода" Демид Губский направил обращение главному прокурору области и в Службу безопасности Украины после провального голосования депутатов облсовета за отмену статуса русского языка как регионального.  Об этом сообщает пресс-служба облорганизации ВО "Свобода".

    Николаевский депутат отвесил оплеуху активисту: появилось видео
    Shipovnik Ua/Youtube
    Николаевский депутат отвесил оплеуху активисту: появилось видео

    "Во исполнение решения Конституционного Суда Украины, 12 апреля 2018 на рассмотрение сессии Николаевского облсовета было принято проект решения Николаевского облсовета от 7 сентября 2012 года "О реализации требований Закона Украины" Об основах государственной языковой политики "в Николаевской области". Несмотря на обязательность выполнения решения КСУ и необходимость приведения местных нормативных актов с требованиями действующего законодательства, 12 апреля 2018 депутаты местного совета не отменили решение от 7 сентября 2012 года", — говорится в сообщении.

    "Свободовцы" также отметили, что 28 февраля "Конституционный Суд своим решением №2-р / 2018 по делу №1-1 / 2018 решил признать не соответствующим Конституции (неконституционным) Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" от 3 июля 2012 года №5029-VI с изменениями".

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    "В связи с этим Закон Украины "Об основах государственной языковой политики" от 3 июля 2012 №5029-VI с изменениями, признан неконституционным и он потерял силу со дня одобрения Конституционным Судом этого решения. Решение является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано", — заявили в облорганизации.

    Напомним, Конституционный суд Украины признал неконституционным закон об основах языковой политики ("языковой" закон Кивалова-Колесниченко), наделяющий, в частности, русский язык статусом регионального. Как сказано в решении, "Верховная Рада Украины нарушила процедуру рассмотрения и принятия проекта закона". С этого дня закон считается утратившим силу.

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