Языковые квоты на телевидении ужесточат осенью

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КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Языковые квоты на телевидении ужесточат с октября 2018 года. Будут считать только полностью украиноязычные программы, сообщает galinfo.com.ua.

"У нас есть данные по реальной доле украинского языка. Мы взяли на себя дополнительную нагрузку, чтобы информировать общество о реальной картине с украинским языком на телевидении. Правда, мы применяем широкую методологию, то есть включаем в квоты как полностью украиноязычные программы, так и те, где используются два языка. В этих условиях все телеканалы, которые мы промониторили, демонстрируют показатель более 75%. Единственное исключение — телеканал "Интер", — сообщил член Национального Совета Сергей Костинский.

"Двуязычные программы не будут засчитываться в квоты. Будет действовать квота 75% на программы только на украинском языке. Поэтому каналам надо будет поработать", — добавил он.

В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. С 8 октября на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%.