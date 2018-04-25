наверх
25.04.201813:12
Курсы валют НБУ
  • USD26.18+ 0.05
  • EUR31.97- 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Языковые квоты на телевидении ужесточат осенью

    (обновлено: )16307
    Как отмечается, двуязычные программы не будут засчитываться в квоты. Будет действовать квота 75% на программы только на украинском языке. Поэтому каналам надо будет поработать.
    Учебник украинского языка
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Языковые квоты на телевидении ужесточат с октября 2018 года. Будут считать только полностью украиноязычные программы, сообщает galinfo.com.ua.

    Уборка зерновых. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Почему и как "аграрная сверхдержава" исчерпала квоты ЕС за неделю

    "У нас есть данные по реальной доле украинского языка. Мы взяли на себя дополнительную нагрузку, чтобы информировать общество о реальной картине с украинским языком на телевидении. Правда, мы применяем широкую методологию, то есть включаем в квоты как полностью украиноязычные программы, так и те, где используются два языка. В этих условиях все телеканалы, которые мы промониторили, демонстрируют показатель более 75%. Единственное исключение — телеканал "Интер", — сообщил член Национального Совета Сергей Костинский.

    "Двуязычные программы не будут засчитываться в квоты. Будет действовать квота 75% на программы только на украинском языке. Поэтому каналам надо будет поработать", — добавил он.

    В ноябре 2016 года в Украине вступили в силу изменения в закон "О телевидении и радиовещании". Согласно поправкам, телерадиоорганизации должны обеспечивать в течение первого года действия изменений трансляцию 25% песен на украинском языке от общего объема контента. С 8 октября на украинских радиостанциях по решению властей были увеличены квоты на украинские песни с 25% до 30%.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    В Киеве мужчина с вилкой пытался отобрать мобильный у прохожего
    Криминальные войны в Украине
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Артем Сытник. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата