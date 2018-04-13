Писательница Ирен Роздобудько молчала год, чтобы забыть русский язык

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская писательница Ирен Роздобудько заявила, что перед тем, как полностью перейти на украинский язык она "год молчала", пытаясь перестроиться с русского языка, на котором она разговаривала с детства. Об этом она сказала в интервью "Укринформу".

"Я родилась в Донецке, семья у меня украинская, на все детские, школьные праздники я была в украинском костюме, в веночке, но разговаривали мы на русском, поэтому и стихи я начала писать на том языке", — сказала писательница.

По словам Роздобудько, после переезда из Донецка в Киев она приняла принципиальное важное решение для себя — выучить украинский язык.

"У меня тогда еще не было самоидентификации, такая была среда, хотя я вам скажу, когда в 1988 году я переехала в Киев, то решила, что пока не выучу украинский язык, буду молчать. Я год промолчала, а потом заговорила и пошла работать в украинское издание. Это был мой сознательный выбор, для меня было принципиально заговорить на украинском языке, а потом было принципиально писать на украинском языке", — сказала она.

Ранее сообщалось, что Николаевский облсовет не смог отменить статус регионального для русского языка.