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    Культура

    Писательница Ирен Роздобудько молчала год, чтобы забыть русский язык

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    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (614)

    (обновлено: )15913
    По словам известной писательницы Ирен Роздобудько, после переезда из Донецка в Киев она приняла принципиальное важное решение для себя - выучить украинский язык.
    Ирен Роздобудько
    Википедия

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская писательница Ирен Роздобудько заявила, что перед тем, как полностью перейти на украинский язык она "год молчала", пытаясь перестроиться с русского языка, на котором она разговаривала с детства. Об этом она сказала в интервью "Укринформу".

    фото из открытых источников
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    "Я родилась в Донецке, семья у меня украинская, на все детские, школьные праздники я была в украинском костюме, в веночке, но разговаривали мы на русском, поэтому и стихи я начала писать на том языке", — сказала писательница.

    По словам Роздобудько, после переезда из Донецка в Киев она приняла принципиальное важное решение для себя — выучить украинский язык.

    "У меня тогда еще не было самоидентификации, такая была среда, хотя я вам скажу, когда в 1988 году я переехала в Киев, то решила, что пока не выучу украинский язык, буду молчать. Я год промолчала, а потом заговорила и пошла работать в украинское издание. Это был мой сознательный выбор, для меня было принципиально заговорить на украинском языке, а потом было принципиально писать на украинском языке", — сказала она.

    Ранее сообщалось, что Николаевский облсовет не смог отменить статус регионального для русского языка.

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