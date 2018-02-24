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    Общество

    Полиция об обыске женщин в суде: лицо страны важнее, чем радость росcСМИ

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    Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича (758)

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    Пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало подчеркнул, что правоохранители проводили поверхностный осмотр женщин в "строгом соответствии" с законом о полиции.
    Допрос Петра Порошенко по делу о госизмене Виктора Януковича
    Украинское фото

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Национальной полиции Украины отвергают обвинения в сексизме и чрезмерном досмотре женщин перед заседанием суда по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, на котором в режиме видеоконференции свидетельствовал нынешний глава государства Петр Порошенко.

    Встреча Петра Порошенко с министром иностранных дел Дании Андерсом Самуэльсеном
    Сайт президента Украины
    Встреча, встреча, снова встреча. Порошенко в плотном диалоге с ЕС

    Правоохранители проводили поверхностный осмотр женщин в "строгом соответствии" с законом "О Национальной полиции", заявил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало. По его словам, "в каждой стране есть свои правила по обеспечению безопасности первых лиц государства".

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    Напомним, в среду, 21 февраля, в Оболонском райсуде состоялось очередное заседание по делу против бывшего прзидента Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене. В суде планировали допросить президента Украины Петра Порошенко, в связи с чем были усилены меры безопасности. По данным СМИ, всех женщин проверяли перед входом в зал, где должны были пройти слушания. Их просили расстегнуть верхнюю одежду. Таким образом силовики выявили активистку Femen.

    "Женщины-полицейские просили женщин, которые изъявили желание присутствовать на этом судебном заседании, расстегнуть верхнюю одежду (ничего больше!)" — написал спикер Нацполиции на своей странице в Facebook

    "У нас этим вопросом занимается Управление государственной охраны. Именно это учреждение четко формирует подходы и меры безопасности. Это означает, что все государственные органы, которые имеют отношение к процессу обеспечения безопасности, действуют четко и в соответствии с инструкциями", — добавил Тракало.

    Facebook Ярослава Тракало
    Комментарий Ярослава Тракало

    По его данным, во время досмотра женщин правоохранители обнаружили активистку, которая "имела целью выразить свой протест в довольно эпатажным способом".

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    "С ней провели разъяснительную беседу и отпустили, — заявил спикер Нацполиции и попросил отнестись к подобным проверкам с пониманием. — Лицо страны в разы важнее радости росcСМИ, которые каждое абсурдное мероприятие в Украине тиражируют на весь мир". 

    Ранее на Банковой заявили, что президент Петр Порошенко считает недопустимыми действия силовиков, проверявших женщин-журналистов при входе в зал Оболонского суда в Киеве. 

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