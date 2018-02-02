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    Общество

    Госпогранслужба: много украинцев ездят в Россию по несколько раз за год

    Тема:

    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия (27)

    (обновлено: )14411
    По данным Государственной пограничной службы Украины, наши сограждане ездят в Россию в несколько раз чаще, чем россияне - в Украину. Зафиксировано 4 миллиона пересечений украинцами границы с РФ.
    Система биометрического контроля, с помощью которой пограничники осуществляют проверку паспортных документов
    Украинское фото

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Украинцы за прошлый год более 4 миллионов раз пересекли государственную границу с Россией, а россияне — 1,5 миллиона раз пересекали границу с Украиной, рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

    Флаг Украины. Архивное фото
    УНИАН
    Граница Украины на биометрическом замке. Как это работает?

    "В прошлом году мы зафиксировали более 4 миллиона пересечений границы украинцами в Российскую Федерацию, но это не число граждан, которые ездили в РФ, а количество пересечений гражданами Украины. Много украинцев ездят туда по несколько раз. Это данные и за выезд, и за въезд. Относительно количества пересечений границы гражданами РФ, то в прошлом году мы зафиксировали 1,5 миллиона пересечений, это примерно на уровне позапрошлого года, и это не число россиян, но отображает динамику поездок россиян в Украину", — рассказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу.

    Ранее пограничники сообщали, что биометрический контроль на украинской границе с начала 2018 года уже прошли 50 тысяч иностранцев, в том числе 42 тысячи граждан РФ.

    Система биометрического контроля c 1 января частично заработала на пунктах пропуска на украинской границе. Она будет внедряться поэтапно, сначала система заработает на всех пунктах пропуска украино-российской границы. Биометрический контроль на границе будет действовать для граждан из 71 страны. Гражданам России, желающим въехать на территорию Украины, необходимо будет пройти трехэтапную процедуру биометрического контроля.

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