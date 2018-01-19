Пункты пропуска на границе в Одесской области возобновили работу

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Все пункты пропуска на государственной границе в Одесской области работают в штатном режиме, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства внутренних дел.
При этом 20 пунктов пропуска отключены от промышленного электропитания, их перевели на резервные источники.
"С ними обеспечена надежная связь", – сообщается на странице МВД в Facebook.
МВД/Facebook, 19 января 2018
Накануне сообщалось о временном прекращении работы в пунктах пропуска "Долинское" (Ренийский район), "Табаки" (Болградский район), "Граденицы" (Беляевский район) и "Серпневое" (Тарутинский район).
В четверг в Одесской области из-за непогоды был обесточен 531 населенный пункт.