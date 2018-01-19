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    Пункты пропуска на границе в Одесской области возобновили работу

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    (обновлено: )5501
    Все пункты пропуска на государственной границе в Одесской области заработали в штатном режиме, 20 пунктов пропуска отключены от промышленного электропитания.
    Украинский пограничник. Архивное фото
    RIA News Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Все пункты пропуска на государственной границе в Одесской области работают в штатном режиме, сообщает в пятницу пресс-служба Министерства внутренних дел.

    При этом 20 пунктов пропуска отключены от промышленного электропитания, их перевели на резервные источники.

    "С ними обеспечена надежная связь", – сообщается на странице МВД в Facebook.

    МВД/Facebook, 19 января 2018

    Накануне сообщалось о временном прекращении работы в пунктах пропуска "Долинское" (Ренийский район), "Табаки" (Болградский район), "Граденицы" (Беляевский район) и "Серпневое" (Тарутинский район).

    В четверг в Одесской области из-за непогоды был обесточен 531 населенный пункт.

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