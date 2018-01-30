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    На украинско-венгерской границе задержали водителя-беглеца

    (обновлено: )17101
    При осмотре грузового автомобиля Renault, который прибыл в пункт пропуска "Тиса" правоохранители заметили отсутствие одного из двух водителей. По словам присутствующего водителя, его напарник ушел по своим делам.
    Пограничный столб. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В ночь на вторник пограничники Чопского отряда задержали 56-летнего мужчину, который пытался незаконно пересечь украинскую-венгерскую границу, сообщает пресс-центр Госпогранслужбы.

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    РИА Новости Украина
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    При осмотре грузового автомобиля Renault, который прибыл в пункт пропуска "Тиса" правоохранители заметили отсутствие одного из двух водителей. По словам присутствующего водителя, его напарник ушел по своим делам. С целью недопущения возможного правонарушения была поднята группа реагирования и организован поиск неизвестного, отметили в ведомстве.

    Беглеца обнаружили неподалеку пункта пропуска. Задержанный, который предъявил правоохранителям только ксерокопию загранпаспорта, не имел при себе никаких документов. Как выяснили пограничники, несколькими днями ранее мужчине уже отказали в пересечении границы в пункте пропуска "Краковец", поскольку срок действия его паспорта истек.

    В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 статьи 204-1 КоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

    Ранее в Госпогранслужбы сообщили, что Украину в 2017 году чаще всего посещали граждане Молдавии, Белоруссии и России.

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