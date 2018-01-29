В 2017 году россияне пересекали границу Украины 1,5 миллиона раз

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости. Украину в 2017 году чаще всего посещали граждане Молдавии, Белоруссии и России, сообщила в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Согласно рейтингу, обнародованному на странице ведомства в Facebook, в 2017 году пограничники зафиксировали 4,5 миллиона фактов пересечения границы Украины на въезд гражданами Молдавии.

На втором месте граждане Белоруссии с 2,7 миллионов въездов, на третьем — россияне с 1,5 миллиона пересечений границы.

В пятерку стран, граждане которых чаще всего приезжают в Украину вошли также Польша (1,1 миллиона въездов в 2017 году) и Венгрия (1,06 миллиона).

Отмечается, что часто в 2017 году в Украину въезжали граждане Румынии, Словакии, Турции, Израиля и Германии.

Напомним, что с начала 2018 года система биометрического контроля начала работать на пунктах пропуска на украинской границе. Согласно новому порядку пересечения границы Украины обязательному контролю биометрических данных подлежат граждане стран так называемого высокого миграционного риска. Кроме некоторых стран Азии, Ближнего Востока в списке оказалась и Россия. У граждан остальных государств будут отбираться биометрические данные по результатам анализа и оценки рисков.