наверх
28.01.201814:07
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    Пережить тяжелые времена. Выяснилось, зачем украинцы едут за границу

    (обновлено: )74490
    Навсегда готовы выехать из Украины 14% респондентов. 12% опрошенных хотели бы заработать и открыть свое дело на родине.
    Биометрический паспорт
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Больше четверти украинцев (26,1%), которые выезжают за границу, хотят пережить там тяжелые времена, свидетельствует исследование Киевского международного института социологии, передает zn.ua.

    Система контроля биометрических данных иностранцев
    mvs.gov.ua
    Воскобойник: Украина – страна-транзитер трудовых мигрантов

    В тоже время, ездить на сезонные работы в другие страны хотят 15,4% опрошенных. 9,3% хотели бы получить новые знания и опыт, а потом вернуться в Украину.

    При этом навсегда готовы выехать из Украины 14% респондентов. 12% опрошенных хотели бы заработать и открыть свое дело на родине. 

    По данным опроса, 3% хотят покинуть страну, пока не закончится война.

    Как сообщалось ранее, более 60% украинцев готовы поехать на работу в Россию, только 22% считают это неприемлемым.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко и директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на Экономическом форуме в Давосе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает