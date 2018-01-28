Пережить тяжелые времена. Выяснилось, зачем украинцы едут за границу

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Больше четверти украинцев (26,1%), которые выезжают за границу, хотят пережить там тяжелые времена, свидетельствует исследование Киевского международного института социологии, передает zn.ua.

В тоже время, ездить на сезонные работы в другие страны хотят 15,4% опрошенных. 9,3% хотели бы получить новые знания и опыт, а потом вернуться в Украину.

При этом навсегда готовы выехать из Украины 14% респондентов. 12% опрошенных хотели бы заработать и открыть свое дело на родине.

По данным опроса, 3% хотят покинуть страну, пока не закончится война.

Как сообщалось ранее, более 60% украинцев готовы поехать на работу в Россию, только 22% считают это неприемлемым.