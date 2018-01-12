В полиции опровергли прибытие на границу РФ "заминированного поезда"

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Транспортная полиция в пятницу опровергла сообщения о прибытии "заминированного поезда" на станцию в Белгородской области: на месте нашли только старую гранату без запала.

"Размещенная в ряде СМИ и соцсетях информация о прибытии на станцию Валуйки-Сортировочные "заминированного поезда" не соответствует действительности… С места происшествия изъята граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЦФО.

По словам сотрудника пресс-службы, движению поезда граната никак не угрожала.

Напомним, в начале января в Швейцарии ураганный ветер сорвал поезд с рельсов.