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    Россия

    В полиции опровергли прибытие на границу РФ "заминированного поезда"

    (обновлено: )21811
    Как сообщается, размещенная в ряде СМИ и соцсетях информация о прибытии на станцию Валуйки-Сортировочные "заминированного поезда" не соответствует действительности.
    Железная дорога. Архивное фото
    RIA News Юрий Лашов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Транспортная полиция в пятницу опровергла сообщения о прибытии "заминированного поезда" на станцию в Белгородской области: на месте нашли только старую гранату без запала.

    "Размещенная в ряде СМИ и соцсетях информация о прибытии на станцию Валуйки-Сортировочные "заминированного поезда" не соответствует действительности… С места происшествия изъята граната Ф-1 времен Великой Отечественной войны без запала", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Управления МВД на транспорте по ЦФО.

    По словам сотрудника пресс-службы, движению поезда граната никак не угрожала.

    Напомним, в начале января в Швейцарии ураганный ветер сорвал поезд с рельсов.

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