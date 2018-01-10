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    Китаянка потеряла работу, задержав скоростной поезд ради опоздавшего мужа

    (обновлено: )79
    Супружеская пара и их дочь опоздали на поезд, который следовал до Гуанчжоу. Тогда женщина решила заблокировать двери вагона, чтобы дождаться задержавшегося супруга.
    Видео пользователя Youtube Qiu Feng

    В китайском городе Хэфэй школьная учительница заблокировала двери скоростного поезда и не давала ему уехать из-за опаздывающего мужа, пишет South China Morning Post.

    Инцидент произошел в поезде, следовавшем до Гуанчжоу. В ролике видно, как женщина на глазах у дочери спорит с сотрудниками станции, стоя в дверном проеме. Она говорит им, что отойдет, когда придет ее муж.

    В какой-то момент ее выталкивают на перрон. Женщина падает, но в последний момент не дает дверям закрыться и возвращается на исходную позицию.

    Оказалось, что супруги опоздали на поезд, потому что перепутали вокзал. Учительница и ее дочь успели вовремя, а мужа задержали на пункте проверки билетов.

    В итоге все семейство пустили на поезд. Однако после того, как скандальный видеоролик стал вирусным в китайских социальных сетях, женщину отстранили от работы в школе в Хэфэе.

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