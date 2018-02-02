ЛНР ввела уголовную ответственность за нарушение пересечения границы

ЛУГАНСК, 2 фев — РИА Новости Украина. Депутаты Народного совета самопровозглашенной Луганской народной республики ввели уголовную ответственность за нарушение режима пересечения границы.

"Докладчик, депутат Народного совета ЛНР Елена Кравченко, отметила, что данный проект закона (принятый на заседании совета — ред.) направлен на установление уголовной ответственности за пересечение государственной границы ЛНР без действительных документов на право въезда в ЛНР или выезда из ЛНР либо без надлежащего разрешения, полученного в порядке, установленном законодательством республики", — сообщили РИА Новости в пресс-службе совета.

По данным ведомства, такие изменения приняты "в целях гармонизации законодательства ЛНР с законодательством РФ".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.