Порошенко обсудил с главой МИД Франции продолжение санкций против РФ

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко провел встречу с министром по делам Европы и иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом, сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент выразил благодарность за неизменную поддержку Францией территориальной целостности и суверенитета Украины, а также четкую позицию относительно непризнания выборов президента России на территории украинского Крыма", — говорится в сообщении.

Порошенко и Ле Дриан обсудили ситуацию в Донбассе, в частности перспективы развертывания миротворческой миссии ООН, которая охватывала бы всю оккупированную территорию, включая украинско-российский участок границы.

"Стороны также поддержали важность выполнения условий безопасности минских договоренностей и большое значение продолжения работы в "нормандской формате". Собеседники также поддержали необходимость продолжения режима санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", — уточнили в пресс-службе президента.

Отмечается также, что особое внимание во время встречи было уделено вопросам двустороннего сотрудничества, реализации проектов в сфере военно-технического и экономического сотрудничества при финансовой поддержке Франции.

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Кроме того, обсуждался процесс реформ в Украине при поддержке со стороны ЕС, в том числе Франции.

"Глава государства повторил приглашение президенту Французской Республики посетить Украину в ближайшее время", — уточнили на Банковой.

Накануне Верховная Рада Украины принял заявление, в котором не признает легитимность выборов в президента России на территории АР Крым и в Севастополе.

В документе говорится, что организация выборов президента РФ в Крыму и городе Севастополе является "незаконной". "Результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий. Они также никоим образом не могут свидетельствовать о другом статус временно оккупированных территорий Украины — Автономной Республики Крым и города Севастополь, чем тот, который определен конституцией и законами Украины", — говорится в заявлении.

Депутаты Рады заявляют, что голосование в Крыму существенно искажает результаты голосования на выборах президента Российской Федерации в целом, "закономерно ставя под сомнение их легитимность".