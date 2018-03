Искупайтесь в цинизме. В Украине решили побороть туберкулез иллюминацией

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Международный день борьбы с туберкулезом, который приходится на 24 марта, — прежде всего повод для того, чтобы проанализировать, что же происходит с этой социально опасной болезнью в Украине.

Туберкулез в последние годы привлекает внимание всей мировой общественности, так как он стал встречаться значительно чаще во многих странах. В настоящее время, по данным ВОЗ, треть населения планеты инфицирована туберкулезом. Среди новых случаев заболевания 75% случаев приходится на наиболее трудоспособную часть населения (15-50 лет). Туберкулез уносит больше жизней, чем другие инфекции. Из всех смертей, которых можно было бы избежать, 25% составляют случаи смертности от туберкулеза. В апреле 1993 года ВОЗ объявила туберкулез проблемой "всемирной опасности". В Европе с туберкулезом в основном покончили еще в начале 20-го века за счет лечения, контроля состояния здоровья населения, повышения информированности и улучшения условий жизни людей. Когда распался Советский Союз, эта болезнь вернулась в бывшие советские республики. В Украине, в связи с глубокими социально-экономическими потрясениями заболеваемость этой опасной болезнью за 1990-2000 гг. выросла более, чем в два раза. В 1995 году Украина объявила об эпидемии туберкулеза.

Опасная зараза на границе с Европой

В прошлом году в Украине был зафиксирован скачок роста заболеваемости туберкулезом среди детей и подростков. Он стал следствием исчезновения вакцины БЦЖ и туберкулина. В 2016 году показатель заболеваемости детей вырос с 4,2 до 5,8 на 100 тыс. населения, по Украине этот показатель составил 8,6.

Специалисты Европейского бюро всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасаются роста заболеваемости туберкулезом в ЕС из-за безвизового режима для украинских граждан. ВОЗ предупреждает, что проблема лечения этой болезни в Украине требует особого внимания властей.

По данным ВОЗ, в прошлом году на борьбу с туберкулезом в Украине было выделено 52 млн долларов США, при этом 71% из этих средств — это государственное финансирование, 16% — деньги международных организаций, дефицит бюджета составил 13%

Неожиданный прорыв

В этом году Минздрав вдруг отрапортовал об улучшении ситуации с туберкулезом. По данным Центра общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, заболеваемость туберкулезом в стране в 2017 году снизилась на 5,5% по сравнению с 2016 годом. В прошлом году было зарегистрировано 21,9 тыс. первичных случаев заболевания против 23,2 тыс. в 2016 году.

"Сейчас мы опережаем мировую тенденцию по снижению (1,5%) заболеваемостью туберкулезом", – уточнили в центре.

В тоже время, по данным Всемирной организации здравоохранения около 20% случаев ТБ в Украине остаются недовыявленными.

Кроме того, заболеваемость ТБ в Украине по-прежнему в 10 раз превышает показатели соседних странах. В европейском регионе Украина занимает второе место по распространенности мультирезистентного туберкулеза (МРТБ), как среди повторных случаев заболевания, так и первичных. В последнее время все большее распространение в Украине и мире приобретают формы туберкулеза, нечувствительные (резистентные) к большинству традиционных препаратов, лечение которых требует значительно большего времени и средств. Украина входит в пятерку стран с самым тяжелым бременем мультирезистентного туберкулеза (МРТБ) в мире. Распространение мультирезистентных штаммов бацилл опасно тем, что туберкулез переходит в категорию неизлечимых заболеваний. Наша страна до сих пор имеет худшие в Европе показатели успешности лечения туберкулеза — излечиваются лишь 71% новых случаев туберкулеза и 34% случаев.

На протяжении последних 10 лет тенденцию к росту демонстрирует также заболеваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ. Часть коинфекции в структуре первичных случаев туберкулеза и рецидивов составляет 20% — таким образом, каждый пятый больной туберкулезом является ВИЧ-инфицированным.

Ежегодно в Украине, по данным ЦОЗ от туберкулеза умирает около 4 тыс. человек.

Госпрограмма провалена

Каким образом только за год был достигнут такой прогресс в противодействии туберкулезу в Украине, объяснить сложно, поскольку данные аудита эффективности использования средств госбюджета на госпрограмму по противодействию туберкулезу на 2012–2016 роки свидетельствуют, что из-за отсутствия надлежащего сотрудничества МОЗ Украины с Центром общественного здоровья и учреждениями здравоохранения не обеспечено рациональное использование лекарственных средств, закупленных за счет средств международной помощи и полученных как гуманитарная помощь. Как следствие, Украина потеряла лекарственные средства для лечения больных туберкулезом в целом на 34 млн грн. Также из-за просчетов Центра при определении потребности в лекарственных средствах для лечения больных мультирезистентным туберкулезом и ограниченный срок их годности существует риск неиспользования лекарственных средств на 21 млн грн. за хранение лекарственных средств после окончания срока годности за счет средств, выделенных Украине Глобальным фондом, уже уплачено 91 тыс. грн. Для их уничтожения необходимо по расчетам около 84 тыс. грн.

Сомнительная статистика

Ответственный секретарь Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко считает, что не стоит доверять статистике, обнародованной Минздравом.

"Как только директором Центра общественного здоровья стал Владимир Курпита, который до этого возглавлял общественную организацию ЛЖВ — Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ, то сразу же в Украине стал снижаться уровень заболеваемости туберкулезом. Это просто смешно. Это говорит о том, как место сидения определяет точку зрения. Когда Курпита возглавлял общественную организацию, общественники бегали и кричали, как все катастрофически плохо, просили международные гранты, осваивали их, получали помощь Глобального фонда, в том числе и по туберкулезу. В результате чего оказалось, что те медикаменты, которые нам передал Глобальный фонд, просрочены и Украина их утилизировала. Иезуитство и лукавство этой власти и таких конъюнктурщиков, как Супрун и ее команда, выходит за все рамки. Аудит Счетной палаты признал результаты госпрограммы 2006-2016 гг. по противодействию туберкулезу неудовлетворительными, эффекта она никакого не принесла. Ситуация с распространением туберкулеза и смертностью от него в Украине ухудшилась. И после этого назначают Курпиту — и у нас резко пошел спад. Так вот, этот спад пошел на бумаге пресс-релизов, на словах. Это очередная профанация, очередной дешевый пиар", — сказал РИА Новости Украина Сергей Кравченко.

Кроме того, лечение пациентов с социально опасными и опасными инфекционными заболеваниями не может проводиться в лечебно-профилактических заведениях общего профиля. При этом противотуберкулезные диспансеры в Украине уничтожаются.

"С приходом Супрун в Украине началось уничтожение структуры лечебно-профилактических учреждений. Было принято решение о передаче противотуберкулезных диспансеров с областных балансов на городские. А кто и как их будет финансировать? Области от них уже отказались, а города еще не взяли. И городские власти задаются вопросом: почему мы должны бюджетом города оплачивать медицинское обеспечение сельского населения, областного, районного? Реформа — на "правильном пути", и чем это закончится, никто не знает, а с тубдиспансерами происходит полная вакханалия", — поясняет Кравченко.

Надуваем мыльные пузыри

Стоит признать, что именно в пиаре команда исполняющего обязанности министра здравоохранения знает толк. В этом году в Минздраве решили остановить распространение туберкулеза оригинальным способом — подсветить здание Верховной Рады красным светом. На стенах парламента появится призыв "Преодолеем туберкулез вместе" — в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом. Впервые международная информационная кампания по случаю Всемирного дня борьбы с туберкулезом проводится в Украине на таком уровне, радостно сообщает пресс-служба Минздрава. Акция "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза" ("Light up the world for TB") основана международным партнерством "Остановим туберкулез" ("Stop TB Partnership") и проводится в этом году под лозунгом "Ищем лидеров для освобождения мира от туберкулеза. Вы можете творить историю. Преодолеем туберкулез".

"Это просто циничные твари. Все содержание команды Минздрава — мыльные пузыри. Уровень цинизма, лукавства всей украинской власти, и непосредственно Супрун и ее заместителей в частности, просто зашкаливает", — подытожил Кравченко.