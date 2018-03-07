В Киеве готовят списки на изъятие техники у предприятий для военных целей

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Киевская горгосадминистрация поручила Киевскому военному комиссариату и РГА обновить списки техники и транспортных средств, которые могут быть изъяты у предприятий столицы для воинских формирований.

Руководители предприятий, учреждений и организаций должны проверить свою технику и провести техобслуживание. Коснется сверка и водного транспорта – КГГА будет просить Укратрансбезопасность предоставлять информацию о гражданских морских и речных судах.

Об этом сообщает "Киеввласть" со ссылкой на распоряжение КГГА "О выполнении военно-транспортной обязанности предприятиями, учреждениями и организациями Киева в 2018 году".

Согласно документу, Киевскому военному комиссариату поручено провести сверку с предприятиями, учреждениями и организациями Киева относительно наличия и технического состояния транспортных средств и техники, которые передаются для удовлетворения потребностей военных формирований во время мобилизации. Также он должен подготовить наряды на изъятие транспортных средств и техники и довести их руководителям предприятий независимо от форм собственности.

В КГГА также будут просить Главное управление статистики в Киеве предоставлять по запросу районных военных комиссариатов список предприятий, учреждений и организаций, которые отчитываются об эксплуатации собственных или арендованных автомобилей.

В свою очередь Госслужбу Украины по безопасности на транспорте КГГА будет просить предоставлять районным военным комиссариатам информацию о наличии в собственности предприятий, учреждений и организаций Киева гражданских морских и речных судов.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций Киева независимо от форм собственности поручено провести проверку транспортных средств, подлежащих передачи воинским формированиям, а также – провести их техобслуживание. А до 20 июня и до 20 декабря 2018 года им поручено предоставлять районным военным комиссариатам информацию о наличии транспортных средств и техники, их состоянии, и информацию о гражданах, работающих на них.

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