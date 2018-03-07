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    В Киеве готовят списки на изъятие техники у предприятий для военных целей

    (обновлено: )51534
    Согласно распоряжению КГГА, Киевскому военному комиссариату поручено провести сверку с предприятиями относительно наличия и технического состояния транспортных средств, которые изымаются во время мобилизации.
    Киевская городская государственная администрация
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Киевская горгосадминистрация поручила Киевскому военному комиссариату и РГА обновить списки техники и транспортных средств, которые могут быть изъяты у предприятий столицы для воинских формирований.

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    Руководители предприятий, учреждений и организаций должны проверить свою технику и провести техобслуживание. Коснется сверка и водного транспорта – КГГА будет просить Укратрансбезопасность предоставлять информацию  о гражданских морских и речных судах.

    Об этом сообщает "Киеввласть" со ссылкой на распоряжение КГГА "О выполнении военно-транспортной обязанности предприятиями, учреждениями и организациями Киева в 2018 году".

    Согласно документу, Киевскому военному комиссариату поручено провести сверку с предприятиями, учреждениями и организациями Киева относительно наличия и технического состояния транспортных средств и техники, которые передаются для удовлетворения потребностей военных формирований во время мобилизации. Также он должен подготовить наряды на изъятие транспортных средств и техники и довести их руководителям предприятий независимо от форм собственности.

    В КГГА также будут просить Главное управление статистики в Киеве предоставлять по запросу районных военных комиссариатов список предприятий, учреждений и организаций, которые отчитываются об эксплуатации собственных или арендованных автомобилей.

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    В свою очередь Госслужбу Украины по безопасности на транспорте КГГА будет просить предоставлять районным военным комиссариатам информацию о наличии в собственности предприятий, учреждений и организаций Киева гражданских морских и речных судов.

    Руководителям предприятий, учреждений и организаций Киева независимо от форм собственности поручено провести проверку транспортных средств, подлежащих передачи воинским формированиям, а также – провести их техобслуживание.  А до 20 июня и до 20 декабря 2018 года им поручено предоставлять районным военным комиссариатам информацию о наличии транспортных средств и техники, их состоянии, и информацию о гражданах, работающих на них.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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