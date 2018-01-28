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    Киев

    На Киев надвигается ураган: мэрия советует спрятаться и держаться подальше от деревьев

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    Жителям и гостям Киева в понедельник рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.
    Киев в плену непогоды
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. На понедельник, 29 января синоптики прогнозируют в Киеве гололедицу на дорогах и порывы ветра 15-20 м/с, говорится в сообщении Укргидрометцентра.

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    В связи с резким ухудшением погодных условий Киевская городская администрация выпустила штормовое предупреждение. Киевлянам рекомендуют, на период усиления ветра плотно закрывать окна, убирать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

    Во время пребывания на улице жителям и гостям Киева в понедельник рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев, а в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

    Ранее синоптики передавали, что в Украине в воскресенье, 28 января, ожидаются снег с дождем и некоторое потепление.

    В Одесской области до сих пор более 20 населенных пунктов остаются без электричества из-за непогоды.

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